Ιταλία: ΜΚΟ–«βιτρίνα» φέρονται να χρηματοδοτούσαν τη Χαμάς – Εννέα συλλήψεις και εκατομμύρια ευρώ στο μικροσκόπιο

Σοβαρές αποκαλύψεις φέρνει στο φως έρευνα της ιταλικής δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία ανθρωπιστικές οργανώσεις χρησιμοποιούνταν επί χρόνια ως «κανάλια» χρηματοδότησης της Χαμάς, με εννέα συλλήψεις και κατασχέσεις εκατομμυρίων ευρώ.

Ιταλία: ΜΚΟ–«βιτρίνα» φέρονται να χρηματοδοτούσαν τη Χαμάς - Εννέα συλλήψεις και εκατομμύρια ευρώ στο μικροσκόπιο
27 Δεκ. 2025 15:00
Pelop News

Σε μια σημαντική επιχείρηση κατά της τρομοκρατικής χρηματοδότησης προχώρησαν οι ιταλικές αρχές, αποκαλύπτοντας δίκτυο ανθρωπιστικών οργανώσεων που, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, λειτουργούσαν ως βιτρίνα για τη χρηματοδότηση της Χαμάς.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2025, με τις δυνάμεις της ιταλικής αστυνομίας και της οικονομικής αστυνομίας να προχωρούν σε εννέα συλλήψεις, ανάμεσά τους και εκείνη του προέδρου του Συνδέσμου Παλαιστινίων της Ιταλίας, Μοχάμαντ Χανούν, ο οποίος κατηγορείται για χρηματοδότηση της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, το συνολικό ποσό που φέρεται να διοχετεύτηκε μέσω του δικτύου αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία συγκεντρώνονταν στο πλαίσιο εκστρατειών «ανθρωπιστικής βοήθειας» προς τον άμαχο παλαιστινιακό πληθυσμό.

Έρευνα δύο δεκαετιών

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, το σύστημα κεκαλυμμένης χρηματοδότησης φέρεται να λειτουργούσε επί περίπου 20 χρόνια, με τις οργανώσεις να εμφανίζονται επισήμως ως εθελοντικές και ανθρωπιστικές, αποκρύπτοντας τον πραγματικό προορισμό μεγάλου μέρους των χρημάτων.

Η επιχείρηση συντονίστηκε από την Εθνική Εισαγγελία κατά της Μαφίας και της Τρομοκρατίας, σε συνεργασία με την εισαγγελία της Γένοβας, έπειτα από μακρά έρευνα και οικονομικές διασταυρώσεις.

Ο ρόλος του Χανούν

Σύμφωνα με τους Ιταλούς εισαγγελείς, ο Μοχάμαντ Χανούν φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στο δίκτυο και να διέθεσε πάνω από το 70% των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν από εκστρατείες αλληλεγγύης, είτε απευθείας στη Χαμάς είτε σε οργανώσεις που συνδέονται έμμεσα με αυτήν.

Η υπόθεση θεωρείται ιδιαιτέρως σοβαρή από τις ιταλικές αρχές, καθώς αναδεικνύει τη χρήση ανθρωπιστικών δομών ως μηχανισμό χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων, με διεθνείς διαστάσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:12 «Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς», τα νέα δεδομένα με τα μπλόκα των αγροτών, όλα όσα ισχύουν
16:00 Έκπληξη με ελληνικό χρώμα στο Παρίσι: Ο Αντώνης Ρέμος εμφανίστηκε στην εκπομπή του Νίκου Αλιάγα
15:48 Σοβαρό εργατικό ατύχημα στην Καλαμαριά: 67χρονος τραυματίστηκε μετά από πτώση σε κρεοπωλείο
15:36 Ταχύτερα ΤΕΠ στο ΕΣΥ: Στην Πάτρα κάτω από 2 ώρες η εξυπηρέτηση – Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία
15:24 Ινδονησία: Αγνοείται τετραμελής οικογένεια από την Ισπανία μετά τη βύθιση πλοιαρίου σε σφοδρή κακοκαιρία
15:16 Πάτρα: Γιορτινές μέρες στο Πολύεδρο – Τέχνη, μουσική και δράσεις μέχρι την Πρωτοχρονιά
15:12 Πρωτοχρονιά: Τα δύο βασικά σενάρια για τον καιρό της αλλαγής του χρόνου
15:00 Ιταλία: ΜΚΟ–«βιτρίνα» φέρονται να χρηματοδοτούσαν τη Χαμάς – Εννέα συλλήψεις και εκατομμύρια ευρώ στο μικροσκόπιο
14:52 Συνάντηση-κλειδί Τραμπ–Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο: Στο τραπέζι το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου
14:48 Λήγει την Τρίτη η προθεσμία για την τροποποιητική δήλωση επιστροφής ενοικίου – Ποιοι προλαβαίνουν την πληρωμή
14:36 Άγιος Βασίλης… με το πόδι στο γκάζι: Αστυνομικοί τον σταμάτησαν για υπερβολική ταχύτητα στο Οχάιο
14:34 Αγρότες: Κλείνει η αερογέφυρα στη Νίκαια – Μπλόκα, εκτροπές και αποκλεισμοί σε Θεσσαλία και Μακεδονία
14:24 Έξαρση γρίπης Α (Η3Ν2) στα παιδιά: Αυξημένες νοσηλείες – Ποιες ομάδες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή
14:12 Θρίλερ στις Σέρρες: Δεν ανήκει στον διοικητή της Πυροσβεστικής το ΙΧ στο Μπέλλες – Συνεχίζονται οι έρευνες
14:00 Πάτρα: Αβοήθητος στον δρόμο – Η ιστορία του Νίκου που τον ξέχασε το σύστημα
13:48 Νεμπράσκα: Βρέθηκε νεκρή αγνοούμενη μητέρα 18 μήνες μετά – Υπό κράτηση ύποπτος για τη δολοφονία
13:39 Με Super Puma η ανάσυρση των τεσσάρων ορειβατών στα Βαρδούσια – Επιχείρηση σε ακραίες συνθήκες
13:36 Θλίψη στο Μεσολόγγι: Έφυγε αιφνιδίως ο 54χρονος επιστήμονας Ασημάκης Γριβόπουλος
13:24 Wall Street Journal: Η Τουρκία κατηγορεί το Ισραήλ για όσα κάνει η ίδια – Αντιδράσεις για Χαμάς και F-35
13:22 Η Ολυμπιάδα επέστρεψε στις προπονήσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27-28/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ