Ιταλία: ΜΚΟ–«βιτρίνα» φέρονται να χρηματοδοτούσαν τη Χαμάς – Εννέα συλλήψεις και εκατομμύρια ευρώ στο μικροσκόπιο

Σε μια σημαντική επιχείρηση κατά της τρομοκρατικής χρηματοδότησης προχώρησαν οι ιταλικές αρχές, αποκαλύπτοντας δίκτυο ανθρωπιστικών οργανώσεων που, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, λειτουργούσαν ως βιτρίνα για τη χρηματοδότηση της Χαμάς.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2025, με τις δυνάμεις της ιταλικής αστυνομίας και της οικονομικής αστυνομίας να προχωρούν σε εννέα συλλήψεις, ανάμεσά τους και εκείνη του προέδρου του Συνδέσμου Παλαιστινίων της Ιταλίας, Μοχάμαντ Χανούν, ο οποίος κατηγορείται για χρηματοδότηση της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, το συνολικό ποσό που φέρεται να διοχετεύτηκε μέσω του δικτύου αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία συγκεντρώνονταν στο πλαίσιο εκστρατειών «ανθρωπιστικής βοήθειας» προς τον άμαχο παλαιστινιακό πληθυσμό.

Έρευνα δύο δεκαετιών

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, το σύστημα κεκαλυμμένης χρηματοδότησης φέρεται να λειτουργούσε επί περίπου 20 χρόνια, με τις οργανώσεις να εμφανίζονται επισήμως ως εθελοντικές και ανθρωπιστικές, αποκρύπτοντας τον πραγματικό προορισμό μεγάλου μέρους των χρημάτων.

Η επιχείρηση συντονίστηκε από την Εθνική Εισαγγελία κατά της Μαφίας και της Τρομοκρατίας, σε συνεργασία με την εισαγγελία της Γένοβας, έπειτα από μακρά έρευνα και οικονομικές διασταυρώσεις.

Ο ρόλος του Χανούν

Σύμφωνα με τους Ιταλούς εισαγγελείς, ο Μοχάμαντ Χανούν φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στο δίκτυο και να διέθεσε πάνω από το 70% των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν από εκστρατείες αλληλεγγύης, είτε απευθείας στη Χαμάς είτε σε οργανώσεις που συνδέονται έμμεσα με αυτήν.

Η υπόθεση θεωρείται ιδιαιτέρως σοβαρή από τις ιταλικές αρχές, καθώς αναδεικνύει τη χρήση ανθρωπιστικών δομών ως μηχανισμό χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων, με διεθνείς διαστάσεις.

