Ιταλία: Σεισμός “κούνησε” την Κατάνια

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4.5 βαθμών έγινε αισθητή στην περιοχή της Κατάνης της Σικελίας, στις 07:05 το πρωί, τοπική ώρα.

Σύμφωνα με εκτίμηση του Ιταλικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής, το εστιακό βάθος είναι 3,8 χιλιόμετρα. Εκτός από την Κατάνη -όπου πολλοί κάτοικοι κατέβηκαν στους δρόμους-, η δόνηση έγινε αισθητή στην ευρύτερη περιοχή του ηφαιστείου της Αίτνας, όπως και στις πόλεις της Μεσίνα (Μεσσήνη) και των Συρακουσών.

Το θετικό είναι ότι μέχρι αυτή την στιγμή δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες ή σοβαρές υλικές ζημιές.

