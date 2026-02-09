Ιταλία: Υπό δικαστικό έλεγχο ζητείται να τεθεί η εταιρεία ντελίβερι Glovo για εργασιακή εκμετάλλευση

Η τελική απόφαση θα πρέπει να επικυρωθεί από τον δικαστικό αρμόδιο για τις προκαταρκτικές έρευνες. Σύμφωνα με την εισαγγελία, υφίστανται «συνθήκες εκμετάλλευσης» και ένα σύστημα το οποίο βασίζεται «στην οικονομική ανάγκη των εργαζομένων».

09 Φεβ. 2026 16:36
Pelop News

H εισαγγελία του Μιλάνου ζήτησε να τεθεί υπό δικαστική διαχείριση η εταιρεία Foodinho, μέσω της οποίας δραστηριοποιείται, στην Ιταλία η πλατφόρμα κατ΄οίκον παράδοσης φαγητού Glovo.

Η τελική απόφαση θα πρέπει να επικυρωθεί από τον δικαστικό αρμόδιο για τις προκαταρκτικές έρευνες. Σύμφωνα με την εισαγγελία, υφίστανται «συνθήκες εκμετάλλευσης» και ένα σύστημα το οποίο βασίζεται «στην οικονομική ανάγκη των εργαζομένων».

Όπως γράφει ο ιταλικός τύπος, για τους εργαζόμενους που μεταφέρουν κατ΄οίκον φαγητό, προβλέπονται απολαβές «κατά 81% χαμηλότερες από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας» με ποσά τα οποία «σίγουρα δεν είναι ανάλογα με την ποιότητα και την ποσότητα της προσφερόμενης εργασίας».

Η εφημερίδα Il Sole 24 Ore προσθέτει ότι ο δικαστικός έλεγχος της εταιρείας δεν σταματά τις δραστηριότητές της. Η δικαιοσύνη ορίζει έναν ή και περισσότερους διαχειριστές, οι οποίοι πλαισιώνουν τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και παρέχουν τις αναγκαίες άδειες για την διαχείρισή της, με στόχο να μην καταγράφονται περιστατικά σοβαρής εκμετάλλευσης των εργαζομένων.

