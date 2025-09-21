Ηταν όλοι στα Προσφυγικά για τον Μπενέτο

Συγκλονιστική ήταν η ανταπόκριση των παλιών συμπαικτών και φίλων του Μιχάλη Μπενέτου, στο χθεσινό τουρνουά που διοργανώθηκε στο γήπεδο Προσφυγικών από τον Σύνδεσμο Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Αχαΐας, για την ενίσχυσή του.

O Μπενέτος δίνει μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία 4,5 χρόνια και έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία προκειμένου να βοηθηθεί οικονομικά και να στηριχθεί όσο περισσότερο γίνεται.

Ο ίδιος ήταν εκεί και έλαμπε από χαρά. Συγκινήθηκε αντικρίζοντας πολλούς φίλους του που θέλησαν να τον βοηθήσουν, υποσχέθηκε πως θα συνεχίζει να δίνει τη μάχη και πως στο τέλος αυτός θα είναι ο νικητής.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



