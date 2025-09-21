Ηταν όλοι στα Προσφυγικά για τον Μπενέτο

Ηταν όλοι στα Προσφυγικά για τον Μπενέτο
21 Σεπ. 2025 21:23
Pelop News

Συγκλονιστική ήταν η ανταπόκριση των παλιών συμπαικτών και φίλων του Μιχάλη Μπενέτου, στο χθεσινό τουρνουά που διοργανώθηκε στο γήπεδο Προσφυγικών από τον Σύνδεσμο Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Αχαΐας, για την ενίσχυσή του.

O Μπενέτος δίνει μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία 4,5 χρόνια και έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία προκειμένου να βοηθηθεί οικονομικά και να στηριχθεί όσο περισσότερο γίνεται.

Ο ίδιος ήταν εκεί και έλαμπε από χαρά. Συγκινήθηκε αντικρίζοντας πολλούς φίλους του που θέλησαν να τον βοηθήσουν, υποσχέθηκε πως θα συνεχίζει να δίνει τη μάχη και πως στο τέλος αυτός θα είναι ο νικητής.

Ηταν όλοι στα Προσφυγικά για τον Μπενέτο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:41 Ο Ζούγκεμπεργκ υπόσχεται «επανάσταση» με τα νέα γυαλιά της ΜΕΤΑ
21:32 Ρέθυμνο: Χειροπέδες στους τρεις νεαρούς που τραυμάτισαν ανήλικο
21:23 Ηταν όλοι στα Προσφυγικά για τον Μπενέτο
21:14 Συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύνταγμα για τα Τέμπη
21:06 Ο Προμηθέας έχασε από το Περιστέρι, είχε πάλι απουσίες, έμαθε πολλά – Δηλώσεις
20:59 Χίος: Τηλεφώνημα για βόμβα στο πλοίο «Θαλασσίτης»
20:50 Γεμάτο το στάδιο των Arizona Cardinals για το «αντίο» στον Κερκ ΒΙΝΤΕΟ
20:40 Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την ανθρωποκτονία στη Βοιωτία-Το έκανε για να εισπράττει τη σύνταξη
20:30 Σταμούλης: «Άριστη διοργάνωση ο Ημιμαραθώνιος Τσιμιγκάτος, φανταστική η διαδρομή»
20:20 Υπό έλεγχο η φωτιά στο Μυρτόφυτο Καβάλας
20:10 Τη Δευτέρα έκτακτη σύνοδος του συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
20:00 Κώστας Ακρίβος: «Σήμερα βγάζουμε προς τα έξω τον θηριώδη εαυτό μας»
19:50 Επίσκεψη του Ευρωβουλευτή Γ. Μανιάτη στη Δ. Αχαΐα-Τι είπε με τον Δήμαρχο
19:41 Η Ολυμπιάδα δυνατό τουρνουά με Ηφαιστο, ΑΟ Αιγιαλέων και Παμβοχαϊκό
19:31 Ο Δήμος Ερυμάνθου φτιάχνει κοινωνικό παντοπωλείο με την Co2gether 
19:20 Αντίδραση από Ισραήλ για την αναγνώριση της Παλαιστίνης-Η απάντηση Νετανιάχου
19:10 Σπηλιόπουλος: «Μεγάλη νίκη, αφιερωμένο στη διοίκηση και στην ανίψια μου»
19:00 Πρώτη Δημοτικού: Είναι δύσκολη για όλα τα παιδιά; – Η λογοθεραπευτρια Αντωνία Τζουανοπουλου απαντά
18:51 Δείτε πότε θα γίνει η κηδεία του Γιάννη Μάζη
18:42 Το αεροδρόμιο Βρυξελλών ακυρώνει τις μισές πτήσεις, δείτε για ποιο λόγο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ