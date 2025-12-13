Ήταν πνιγμός ή δολοφονία; Στο εδώλιο 16 χρόνια μετά ο άνδρας που «έδειξε» το ημερολόγιο της Τζιν Χάνλον

Δεκαέξι χρόνια μετά τον θάνατο της 54χρονης Τζιν Χάνλον στο Ηράκλειο, η υπόθεση ανοίγει ξανά. Το ημερολόγιό της και νέα στοιχεία οδηγούν πλέον έναν άνδρα από τις Γούβες σε δίκη για ανθρωποκτονία.

Δεκαέξι χρόνια μετά τον θάνατο της Τζιν Χάνλον, οι Αρχές φαίνεται πως φωτίζουν ένα από τα πιο επίμονα και σκοτεινά ανεξιχνίαστα εγκλήματα στην Κρήτη. Η 54χρονη Βρετανή είχε βρεθεί νεκρή στη θάλασσα τον Μάρτιο του 2009, με τον θάνατό της να αποδίδεται τότε σε πνιγμό. Οι νεότερες όμως έρευνες δείχνουν ένα διαφορετικό σενάριο: η σορός της φέρεται να τοποθετήθηκε στο νερό, ώστε να δημιουργηθεί η εικόνα τυχαίου πνιγμού.

Η υπόθεση ανασύρθηκε από το αρχείο για τέταρτη φορά έπειτα από πληροφορίες της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», με τις Αρχές να καταλήγουν σε έναν ντόπιο από τις Γούβες, με τον οποίο η Τζιν είχε συνάψει μια σύντομη σχέση λίγων εβδομάδων πριν τον θάνατό της.

Καθοριστικό στοιχείο στάθηκε το προσωπικό ημερολόγιο της γυναίκας. Στις τελευταίες του σελίδες, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, η 54χρονη αναφερόταν σε κακοποίηση και φόβο, ενώ η λέξη «Help» ήταν το τελευταίο μήνυμα που άφησε πριν χαθούν τα ίχνη της.

Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηρακλείου, που εκδόθηκε στις 25 Οκτωβρίου, παραπέμπει τον κατηγορούμενο σε δίκη για ανθρωποκτονία με πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σύμφωνα με το σκεπτικό, ο άνδρας φέρεται να την έσπρωξε με δύναμη στο έδαφος, προκαλώντας κακώσεις που οδήγησαν σε διατομή εγκεφαλικού στελέχους, πριν τοποθετήσει το σώμα της στη θάλασσα.

Ο κατηγορούμενος, που εξακολουθεί να δηλώνει αθώος, τελεί υπό περιοριστικούς όρους—απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και τακτική παρουσία στο αστυνομικό τμήμα. Υποστηρίζει ότι η σχέση με την Τζιν ήταν σύντομη και έληξε με δική της πρωτοβουλία, ενώ αρνείται ότι την παρενοχλούσε. Μάλιστα, σύμφωνα με καταθέσεις, είχε τοποθετήσει φωτογραφία της δίπλα σε εκείνες των γονιών του.


Στο πλευρό της οικογένειας της Τζιν, που δεν σταμάτησε ποτέ τον αγώνα για δικαίωση, βρέθηκαν οι ερευνητές Χάρης Βεραμόν και ο δικηγόρος Απόστολος Ξυριτάκης. Ο γιος της, Μάικλ Πόρτερ, δήλωσε συγκινημένος: «Δεν κερδίσαμε ακόμη τον πόλεμο, αλλά αυτή είναι μια τεράστια πρώτη νίκη. Η αλήθεια ήταν πάντα μέσα στο ημερολόγιο της μητέρας μου».

Η δίκη έχει προσδιοριστεί για τις 26 Ιουνίου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ανατολικής Κρήτης.

