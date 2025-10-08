«Ήταν θαύμα. Θυμάμαι πως πέφτανε πέτρες επάνω μου», η μαρτυρία της γυναίκας που γλίτωσε στο Λαύριο, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

«Περίμενα τον άνδρα μου και ακούω θόρυβο και αυτό με έσωσε που κοίταξα πάνω και βλέπω το τεράστιο κομμάτι από επάνω. Προσπάθησα με όλη μου τη δύναμη να κάνω το βήμα»

08 Οκτ. 2025 22:20
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν την Τρίτη στην πόλη του Λαυρίου όταν ένα μπαλκόνι διώροφου κτιρίου κατέρρευσε με αποτέλεσμα να προσγειωθεί στο δρόμο προκαλώντας εκτεταμένες, υλικές ζημιές σε τέσσερα σταθμευμένα ΙΧ.

Δύο γυναίκες που βρίσκονταν στο σημείο έτρεξαν μακριά με τη μία να δηλώνει πως το γεγονός ότι σώθηκε «ήταν θαύμα».

«Ήταν θαύμα, πραγματικά. Περίμενα τον άνδρα μου και ακούω θόρυβο και αυτό με έσωσε που κοίταξα πάνω και βλέπω το τεράστιο κομμάτι από επάνω. Προσπάθησα με όλη μου τη δύναμη να κάνω το βήμα να γλιτώσω. Θυμάμαι πως πέφτανε πέτρες επάνω μου, έχω γρατζουνιές στα χέρια και τα πόδια», είπε η γυναίκα στο STAR.

Όπως αποτυπώνεται στα πλάνα, η γυναίκα σώθηκε από θαύμα καθώς ένας μεγάλος όγκος από τσιμέντο και συντρίμμια πέφτει από ύψος 2 μέτρων σε απόσταση λίγων εκατοστών από το σώμα της.


Στο σημείο βρισκόταν και μία 47χρονη εκπαιδευτικός η οποία κατευθυνόταν προς το αυτοκίνητό της όταν κατέρρευσε το μπαλκόνι. «Μπήκα μέσα στο φαρμακείο να πάρω κάτι και βγαίνοντας πήγα στο αυτοκίνητό μου να μπω μέσα, απλώνω το χέρι μου για να ανοίξω την πόρτα και εκείνη την ώρα άκουσα έναν τεράστιο κρότο και άρχισα να τρέχω. Δεν ξέρω από εδώ και πέρα τι θα γίνει, από το σοκ δεν έχω συνέλθει ακόμα. Βλέποντας και κάνοντας», δήλωσε.

