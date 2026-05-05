Ηττα από την Αυστραλία για τις γυναίκες της Εθνικής πόλο

Η Εθνική μας ομάδα Υδατοσφαίρισης Γυναικών ηττήθηκε από την Αυστραλία με 17-6 στο δεύτερο παιχνίδι της για τις θέσεις 5-8 του προκριματικού τουρνουά του World Cup (Division 1), το οποίο φιλοξενείται στην ολλανδική πόλη Ρότερνταμ.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη χρειάζονται πάση θυσία το τρίποντο με αντίπαλο την Ιαπωνία, την Τετάρτη (6/5) στις 16:45, ενώ θα προηγηθεί η αναμέτρηση της Αυστραλίας με την Ουγγαρία, που θα παίξει σημαντικό ρόλο στην τελική κατάταξη.

Την πρόκριση στην τελική φάση του World Cup, που θα πραγματοποιηθεί στο Σίδνεϋ (22-26 Ιουλίου) έχουν εξασφαλίσει ήδη Ισπανία, ΗΠΑ, Ολλανδία, Ιταλία και η οικοδέσποινα Αυστραλία. Όσο για το έκτο εισιτήριο, το προβάδισμα έχει η Ελλάδα.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, που παρατάχθηκε χωρίς τις αδελφές Πλευρίτου, βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Η Σιούτη μείωσε σε 2-1 (6.01 πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου), αλλά ακολούθησε ένα σερί 7-0 από τις Αυστραλές που προηγήθηκαν με 9-1, αφού η Εθνική μας έμεινε «άσφαιρη» σχεδόν ένα οκτάλεπτο. Μάλιστα, η διαφορά έφθασε ακόμη και τα 11 γκολ (17-6) τέσσερα λεπτά πριν ολοκληρωθεί η τελευταία περίοδος.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ 17-6

Οκτάλεπτα: 8-1, 4-3, 2-2, 3-0

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (Μπεκ Ρίπον): Παλμ, Μπαλέστι, Φασάλα 2, Χάλιγκαν 4, Γκριν 1, Άντριους 2, Ντέιλι 1, Χερν 2, Πέντλεϊ, Γουίλιαμς 1, Κέρνς, Γιάκοβιτς 4, Λόνγκμαν, Μίτσελ.

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Κουρέτα, Σάντα 2, Γιαννοπούλου, Ξενάκη 3, Σιούτη 1, Πάτρα, Κρασσά, Σαλταμανίκα, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου, Φουράκη.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΪΟΥ

(Θέσεις 5-8): Ουγγαρία-Ελλάδα 9-14

(Θέσεις 5-8): Αυστραλία-Ιαπωνία 22-10

(Θέσεις 1-4) :Ολλανδία-ΗΠΑ 10-12

(Θέσεις 1-4): Ισπανία-Ιταλία 14-12

ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ

(Θέσεις 5-8): Αυστραλία – Ελλάδα 17-6

16:45 (Θέσεις 5-8): Ουγγαρία – Ιαπωνία

19:30 (Θέσεις 1-4): Ολλανδία – Ιταλία

21:15 (Θέσεις 1-4): Ισπανία – ΗΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ

15:00 (Θέσεις 5-8): Ουγγαρία – Αυστραλία

16:45 (Θέσεις 5-8): Ιαπωνία – Ελλάδα

19:30 (Θέσεις 1-4): Ισπανία – Ολλανδία

21:15 (Θέσεις 1-4): Ιταλία-ΗΠΑ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(Θέσεις 5-8)

Αυστραλία 6 (σε 2 αγ.) ΕΛΛΑΔΑ 3 (σε 2 αγ.) Ουγγαρία 0 Ιαπωνία 0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(Θέσεις 1-4)

Ισπανία 3 ΗΠΑ 3 Ιταλία 0 Ολλανδία 0

