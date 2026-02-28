Ήττα σοκ για τον Απόλλωνα στην Καλλιθέα

Σοκ για τον Απόλλωνα στην Καλλιθέα, καθώς ηττήθηκε από τον εκεί ουραγό Έσπερο με 91-85 πραγματοποιώντας πολύ κακή εμφάνιση τελευταία περίοδο.

Με ιστορική ανατροπή η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου έσπασε το αήττητο του Κρόνου, ΦΩΤΟ

Συγκεκριμένα ενώ στο 30.00 προηγήθηκε 68-64. Όμως δέχτηκε 27 πόντους, σκόραρε 17 και έφυγε με το κατεβασμένο κεφάλι από το γήπεδο και είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος να μείνει εκτός 6άδας και εκτός play-offs!

Τα 10λεπτα: 19-21, 40-46, 64-68, 91-85.

Διαιτητές: Ζιώγας, Κουτσοδήμος και Μπακετέα.

Έσπερος Καλλιθέας (Παπαδημητρίου): Αδαμόπουλος 3, Τζουγκαράκης 17, Βεργίνης 35 (6), Κόψιας 12 (3), Λαζαρής 21 (1), Βασιλάκος, Περπινιάς 3, Φύτρος, Γκιουλέας

ΑΠΟΛΛΩΝ (Καλαμπάκος): Κίερ 18 (2/4διπ., 4/8τρ., 7 ασίστ), Χείλαρης 13 (3/7τρ., 8ριμπ., 5 ασίστ), Παπαφωτίου 2, Μανάκας 5, Σταμάτης 9 (1/4τρ.), Ανέστης 10 (3/3διπ., 1/3τρ.), Ζούμπος 11 (1/5τρ.), Τζόλος 10 (1/2τρ.), Κώττας 7, Παύλος .

