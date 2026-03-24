Ήττα στην κόψη του ξυραφιού για τον Ολυμπιακό στη Βαλένθια

Τα πάντα κρίθηκαν στο τέλος. Ο Φουρνιέ χρεώθηκε ένα αυστηρό φάουλ απέναντι στον Μοντέρο στα 2”9, ο οποίος πονούσε και έμεινε εκτός, με τον Ντε Λαρέα να σκοράρει και με 2/2 βολές διαμόρφωσε το 85-84 για τη Βελάνθια.. Ο Φουρνιέ είχε ξανά την ευκαιρία στην εκπνοή, όμως αστόχησε σε ένα δύσκολο φλότερ, με τη κόρνα της λήξης να βρίσκει τους Ισπανούς νικητές.

Οι Πειραιώτες έμειναν στις 22 νίκες, οι Ισπανοί ανέβηκαν στις 21 και συνεχίζουν μαζί με τους «ερυθρόλευκους», τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Χάποελ Τελ Αβίβ να διεκδικούν το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Ο αγώνας

Με την κλασική του πεντάδα (Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοβ) άνοιξε το ματς ο Ολυμπιακός, που είδε τον άσο του να μοιράζει και το τεσσάρι του να σκοράρει κατά ριπάς. Έβαλε κι ένα τρελό τρίποντο για το 13-16 στο 7′, πριν σκοράρει με τον ίδιο τρόπο ο Φουρνιέ για το 15-19. Εκεί ήρθε η αντίδραση της Βαλένθια, με την άμυνα των ερυθρόλευκων να χάνει τη συνοχή της και τους γηπεδούχους να βρίσκουν εύκολα καλάθια από καλές συνεργασίες για το 25-23 της περιόδου.

Ο Μπαρτζώκας χρειαζόταν κάτι περισσότερο από τον Φουρνιέ στις αρχές της δεύτερης, ο Γάλλος δεν είχε καλό ρυθμό, όμως και η Βαλένθια δεν πετούσε φωτιές. Το σκορ έμεινε σχετικά χαμηλά, με τους Πειραιώτες να βελτιώνουν την αναλογία ασίστ-λαθών και στη συνέχεια να πατούν το γκάζι. Ο Βεζένκοβ δεν είχε αντίπαλο, ο Ντόρσεϊ έβαλε μακρινό σουτ για το 39-48 στο 19′ και στο ημίχρονο η πιο ψύχραιμη ομάδα είχε το προβάδισμα.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν στο δεύτερο μέρος με σερί 7-0 σε δύο λεπτά για να μειώσουν στο 49-50, με τον Ολυμπιακό να μη βάζει καλάθι για επτά λεπτά, αλλά να μένει κοντά και να περνάει μπροστά χάρη σε ατομική προσπάθεια του Γουορντ για το 58-59 στο 27′. Αυτός έβαλε τρίποντο για το 62-64, με τον Πίτερς να κάνει αμέσως μετά το ίδιο για το +5, τη Βαλένθια να κάνει μια μικρή αλλά εκπληκτική αντεπίθεση και τον Γουόκαπ να γράφει το 67-69 της τρίτης περιόδου at the buzzer.

Ο Φουρνιέ έγινε και δημιουργός και εκτελεστής για το 67-74 στο 33′, ο Τζόουνς έβαλε 1/2 βολές για το 75-79 στο 38′ κι ο Μοντέρο 2/3 για το 79-79 λίγο πριν το ματς μπει στο τελευταίο λεπτό. Στο 39′ ο Νιλικίνα έκανε λάθος, η Βαλένθια έβγαλε αιφνιδιασμό για το προσπέρασμα (81-79), ο Βεζένκοβ ισοφάρισε με βολές στα 45″, ο Μοντέρο σκόραρε για το 83-81 κι ο Φουρνιέ απάντησε με τρίποντο για το 83-84. Οι γηπεδούχοι κάλεσαν timeout, ο Μοντέρο κέρδισε βολές στα 2.9″ αλλά τραυματίστηκε κι ο ντε Λαρέα πήγε να εκτελέσει.

Ο μικρός της Βαλένθια έβαλε και τις δύο για το προσπέρασμα, ο Μπαρτζώκας πήρε timeout, η μπάλα πήγε στον Φουρνιέ κι αυτός αστόχησε από μέση απόσταση στην εκπνοή.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Νέντοβιτς, Κόλιενσιτς, Κονσταντίνοβς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-23, 42-50, 67-69, 85-84

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην 34η αγωνιστική η Βαλένθια θα παίξει στο Βελιγράδι με την Παρτίζαν (27/3 στις 21:30). Ο Ολυμπιακός έχει δώσει τον αγώνα με την Παρί.

