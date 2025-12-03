JP Morgan: Στις κορυφαίες επιλογές για το 2026 οι ελληνικές τράπεζες – Ράλι 16% για τον MSCI Ελλάδας

Με θετικές εκτιμήσεις για τις αναδυόμενες αγορές και ξεχωριστά για την Ελλάδα, η JP Morgan βλέπει σημαντικά περιθώρια ανόδου στο ελληνικό χρηματιστήριο για το 2026, τονίζοντας τις χαμηλές αποτιμήσεις και το ισχυρό μακροοικονομικό υπόβαθρο.

Στις υψηλότερες επιλογές της για τη νέα χρονιά τοποθετεί η JP Morgan τις μετοχές των συστημικών τραπεζών — Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank — καθώς και τη ΔΕΗ. Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα εμφανίζεται ιδιαίτερα θετική για την πορεία της ελληνικής αγοράς, ενώ προβλέπει ισχυρές επιδόσεις για τις αναδυόμενες αγορές το 2026.

Σε νέα της έκθεση (2.12.25) για τις προοπτικές των αναδυόμενων αγορών, η JP Morgan υπογραμμίζει ότι οι μετοχές τους βρίσκονται σε θέση για σημαντική απόδοση, λόγω των χαμηλότερων τοπικών επιτοκίων, της αυξημένης κερδοφορίας, των ελκυστικών αποτιμήσεων, της βελτίωσης της εταιρικής διακυβέρνησης, της πιο υγιούς δημοσιονομικής εικόνας και της ανθεκτικής παγκόσμιας ανάπτυξης.

Η τράπεζα προβλέπει κέρδη της τάξης του 15% στο βασικό της σενάριο, κυρίως λόγω της διψήφιας αύξησης κερδών που αναμένει για τις εισηγμένες εταιρείες των αναδυόμενων αγορών.

Για την Ελλάδα, η JP Morgan διατηρεί ιδιαίτερα θετική στάση, βασίζοντας την αξιολόγησή της στο συνδυασμό χαμηλών αποτιμήσεων και ισχυρού μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Για το 2026, στο βασικό της σενάριο, εκτιμά ότι ο δείκτης MSCI Ελλάδας θα καταγράψει άνοδο της τάξης του 16% σε όρους δολαρίου.

Οι ελληνικές τράπεζες και η ΔΕΗ, σύμφωνα με την έκθεση, αποτελούν από τους πλέον ελκυστικούς κλάδους για τους επενδυτές του επόμενου έτους.

