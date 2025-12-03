JP Morgan: Στις κορυφαίες επιλογές για το 2026 οι ελληνικές τράπεζες – Ράλι 16% για τον MSCI Ελλάδας

Ιδιαίτερα αισιόδοξη για την Ελλάδα η JP Morgan, η οποία τοποθετεί τις συστημικές τράπεζες και τη ΔΕΗ στις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές της για το 2026, προβλέποντας άνοδο 16% για τον δείκτη MSCI Ελλάδας.

JP Morgan: Στις κορυφαίες επιλογές για το 2026 οι ελληνικές τράπεζες – Ράλι 16% για τον MSCI Ελλάδας
03 Δεκ. 2025 12:48
Pelop News

Με θετικές εκτιμήσεις για τις αναδυόμενες αγορές και ξεχωριστά για την Ελλάδα, η JP Morgan βλέπει σημαντικά περιθώρια ανόδου στο ελληνικό χρηματιστήριο για το 2026, τονίζοντας τις χαμηλές αποτιμήσεις και το ισχυρό μακροοικονομικό υπόβαθρο.

Στις υψηλότερες επιλογές της για τη νέα χρονιά τοποθετεί η JP Morgan τις μετοχές των συστημικών τραπεζών — Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank — καθώς και τη ΔΕΗ. Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα εμφανίζεται ιδιαίτερα θετική για την πορεία της ελληνικής αγοράς, ενώ προβλέπει ισχυρές επιδόσεις για τις αναδυόμενες αγορές το 2026.

Σε νέα της έκθεση (2.12.25) για τις προοπτικές των αναδυόμενων αγορών, η JP Morgan υπογραμμίζει ότι οι μετοχές τους βρίσκονται σε θέση για σημαντική απόδοση, λόγω των χαμηλότερων τοπικών επιτοκίων, της αυξημένης κερδοφορίας, των ελκυστικών αποτιμήσεων, της βελτίωσης της εταιρικής διακυβέρνησης, της πιο υγιούς δημοσιονομικής εικόνας και της ανθεκτικής παγκόσμιας ανάπτυξης.

Η τράπεζα προβλέπει κέρδη της τάξης του 15% στο βασικό της σενάριο, κυρίως λόγω της διψήφιας αύξησης κερδών που αναμένει για τις εισηγμένες εταιρείες των αναδυόμενων αγορών.

Για την Ελλάδα, η JP Morgan διατηρεί ιδιαίτερα θετική στάση, βασίζοντας την αξιολόγησή της στο συνδυασμό χαμηλών αποτιμήσεων και ισχυρού μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Για το 2026, στο βασικό της σενάριο, εκτιμά ότι ο δείκτης MSCI Ελλάδας θα καταγράψει άνοδο της τάξης του 16% σε όρους δολαρίου.

Οι ελληνικές τράπεζες και η ΔΕΗ, σύμφωνα με την έκθεση, αποτελούν από τους πλέον ελκυστικούς κλάδους για τους επενδυτές του επόμενου έτους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:32 Καϊλή για τη σύλληψη της Μογκερίνι: Το Βέλγιο δεν είναι ασφαλές μέρος για πολιτικούς
15:24 Πάτρα: Μεταφέρονται τα Διοικητικά Δικαστήρια στο παλιό κτίριο του ΟΤΕ
15:16 Σε οριακό σημείο τα σχολεία στα Καλάβρυτα – Επιστολή «καμπανάκι» από τον Σύλλογο Γονέων
15:08 Με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου ξεκινούν οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου
15:00 Έκτακτες ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας το Σάββατο λόγω πορειών για τον Γρηγορόπουλο
15:00 Στην «κόκκινη ζώνη» και η Αχαΐα: Υψηλή επικινδυνότητα στον νέο Εθνικό Χάρτη Πυρκαγιών
14:55 Επική στιγμή στη Σύρο: Φαντάρος παρακολούθησε το ματς του Ολυμπιακού από τη σκοπιά
14:53 Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στη Βουλή: Η εθιμοτυπική πρώτη συνάντηση με τον Νικήτα Κακλαμάνη
14:46 Βελόπουλος στη Βουλή: Σκληρή επίθεση για αγροτικά, ΟΠΕΚΕΠΕ, εξοπλιστικά και εκλογές
14:41 Ανδρουλάκης: «Η Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ είναι ημέρα λογοδοσίας για την κοινωνία μας»
14:38 Μαρινάκης: «Ο διάλογος με τους αγρότες δεν σταμάτησε – Δεν θα δοθούν λεφτά που δεν υπάρχουν»
14:31 Κυψέλη: Εννέα πιστόλια φωτοβολίδων και κρότου βρέθηκαν μέσα στο αποχετευτικό του ΑΤ
14:23 Έκρυθμο μέτωπο αγροτικών μπλόκων σε όλη τη χώρα: Σπασμένα αστυνομικά φράγματα, κλειστοί δρόμοι και πορείες με χιλιάδες τρακτέρ
14:20 Η υπνική άπνοια διπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης νευροεκφυλιστικής νόσου
14:11 Ένταση στην πύλη του Υπουργείου Μεταφορών: Οδηγοί ταξί απέναντι στα ΜΑΤ με χημικά στον αέρα
14:05 Πάνω από 1.190 παραβάσεις τον Νοέμβριο για εμπόδια στην ελεύθερη κίνηση πολιτών στη Δυτική Ελλάδα
14:02 Αττική: Συναγερμός για λειψυδρία – Μόρνος και Υλίκη χάνουν ραγδαία τα αποθέματά τους παρά τις βροχές
14:00 Πάτρα: Με υψηλή συμμετοχή συνεχίζεται η 48ωρη απεργία των ταξί – Κομβόι διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλης
13:56 Αττική: Βίντεο της ΕΛΑΣ από μεγάλη επιχείρηση με 11 προσαγωγές για κύκλωμα κλοπών και απατών
13:55 Κύπρος: Γυναίκα απειλούσε να ανατινάξει το σπίτι της γιατί της έκαναν έξωση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ