Κ. Κωνσταντινίδης: «Δεν υπήρξε ποτέ προσωπικό ζήτημα με κανέναν»

Με γραπτή του δήλωση απάντησε ο τεχνικός διευθυντής της Παναχαϊκής, Κώστας Κωνσταντινίδης, σε όσα του καταλόγισε με δηλώσεις του ο πρώην προπονητής της ομάδας, Λεωνίδας Κυβελίδης:

«Σέβομαι όλους όσοι εργάστηκαν και προσέφεραν στην Παναχαϊκή. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο ποδοσφαιρικό τμήμα γίνονται πάντα με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της ομάδας και την αγωνιστική της πορεία. Δεν υπήρξε ποτέ προσωπικό ζήτημα με κανέναν· λειτουργώ πάντα επαγγελματικά, με στόχο την πρόοδο και τη σταθερότητα της ομάδας. Από ‘κει και πέρα, προτιμώ να μιλώ μέσα από το έργο μας στο γήπεδο», ανέφερε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



