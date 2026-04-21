Κ. Ρουμελιώτης: «Ιστορική επιτυχία η 2η θέση, δεν υπάρχει καμία προτίμηση για αντίπαλο στα ημιτελικά»

«Αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί από το τελευταίο μας παιχνίδι στο πρωτάθλημα με τον Πανελευσινιακό μέχρι το πρώτο μας αγώνα στα ημιτελικά των play-offs, θα έχει μεσολαβήσει σχεδόν ένας μήνας. Είναι πολύ δύσκολο να κρατηθεί η ομάδα σε εγρήγορση και σε καλή αγωνιστική κατάσταση σε ένα τόσο μεγάλο κενό διάστημα. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε». Αυτά τόνισε ο προπονητής της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, Κώστας Ρουμελιώτης, σχολιάζοντας την κατάσταση στην Ένωση που περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στα ημιτελικά των play-offs της National League 1, που θα βγει από το ζευγάρι Προμηθέας 2014 – Απόλλων.

Στην ερώτηση για το εάν έχει προτίμηση επισήμανε με νόημα: «Υπάρχει απόλυτος σεβασμός και στις δύο ομάδες. Δεν υπάρχει καμία προτίμηση και θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε με ποιους οργανισμούς ανταγωνιζόμαστε. Ο Προμηθέας 2014, τον οποίο πρέπει να συγχαρούμε για την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στον Πανελλήνιο εφηβικό πρωτάθλημα και την πρωτιά στο Rising Stars, αποτελείται από ταλαντούχους αθλητές συν τους Κομνιανίδη, Πρέκα, Κιόσα, που συμμετέχουν στην ανδρική ομάδα αποκομίζοντας εμπειρίες από τη GBL. Εξαιρετικά ταλαντούχα ομάδα που παίζει σε up τέμπο και προσφέρει όμορφο θέαμα.

Από την άλλη ο Απόλλων, μία ομάδα που η ιστορία της προκαλεί δέος και γιορτάζει τα 100 του χρόνια από την ίδρυσή του. Φτιάχτηκε με αποκλειστικό στόχο την άνοδο, με έμπειρους αθλητές, που έχουν πρωταγωνιστήσει στην Α1 και στην Α2 Εθνική έχοντας πολλές ανόδους στο παλμαρέ τους.

Εμείς από την πλευρά μας ζούμε ιστορικές στιγμές. Η Ένωση κατακτώντας τη 2η θέση στην κανονική περίοδο βρίσκεται στα ημιτελικά των play-offs ανόδου στη Elite League. Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα που πρέπει πρώτα από όλα να το συνειδητοποιήσουμε και να το απολαύσουμε δίνοντας το 110% για ότι καλύτερο. Δεν έχουμε καμία πίεση, αγωνιζόμαστε ουσιαστικά με το ίδιο ρόστερ που είχαμε πέρυσι στη National League 2. Ο στόχος μας ήταν από την αρχή η καθιέρωση στην Κατηγορία. Έχουμε τρυπήσει το ταβάνι μας κάνοντας συνεχείς υπερβάσεις, ας εκτιμήσουμε λοιπόν τη στιγμή γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο. Για να απαντήσω ευθέως στην ερώτηση δεν έχουμε καμία απολύτως προτίμηση για αντίπαλο στα ημιτελικά των play-offs».

– Η Ένωση τι θέλει να πετύχει;

«Ευχαριστώ για την ερώτηση γιατί εδώ είναι η ουσία της όλης ιστορίας. Τους στόχους πάντα τους θέτει η διοίκηση. Αν ακούσει κάποιος προσεκτικά τις λιγοστές είναι αλήθεια συνεντεύξεις του προέδρου κ. Κώστα Μαρλαφέκα θα γνωρίζει ότι το μεγάλο έργο της διοίκησης είναι η ανάπλαση και η δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων. Η προσφορά της διοίκησης παράλληλα είναι η ανάπτυξη των ακαδημιών με σύγχρονα προπονητικά προγράμματα και ιδανικές συνθήκες για όλα τα παιδιά γιατί όπως τονίζει ο κ. Μαρλαφέκας οι κατηγορίες έρχονται και παρέρχονται, αλλά αυτό είναι το έργο που θα μείνει. Να διηγηθώ μια προσωπική στιγμή. Την περασμένη Πέμπτη βράδυ ενημερώθηκα από τον πρόεδρο ότι την Παρασκευή στις 8.30 το πρωί θα πηγαίναμε να δούμε αγώνα Παμπαίδων σε τουρνουά του Προμηθέα. Αυτό δείχνει τι ακριβώς θέλει να κάνει η Ένωση. Πέρα από το μπάσκετ είμαι χαρούμενος που έχω γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους με τόσο δημιουργικό πάθος».

