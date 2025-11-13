Καμπάνα άνω του 1 εκατ. ευρώ στον ΟΣΕ: Παραβάσεις εκπαίδευσης σταθμαρχών μετά την τραγωδία των Τεμπών

Βαρύ πρόστιμο επέβαλε η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) στον ΟΣΕ, για σοβαρές παραβάσεις που σχετίζονται με την ελλιπή εκπαίδευση σταθμαρχών και τη μη συμμόρφωση με προηγούμενες αποφάσεις της Αρχής, σε συνέχεια της τραγωδίας στα Τέμπη.

Καμπάνα άνω του 1 εκατ. ευρώ στον ΟΣΕ: Παραβάσεις εκπαίδευσης σταθμαρχών μετά την τραγωδία των Τεμπών
13 Νοέ. 2025 14:34
Pelop News

Πρόστιμο που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ επέβαλε η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) στον ΟΣΕ, μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα που αποκάλυψε παραβάσεις στην εκπαίδευση και την αξιολόγηση σταθμαρχών. Η υπόθεση αφορά 75 εργαζόμενους της ίδιας σειράς με τον σταθμάρχη της Λάρισας, ο οποίος βρισκόταν σε υπηρεσία τη νύχτα της πολύνεκρης σύγκρουσης στα Τέμπη.

Η ΡΑΣ, σχεδόν τρία χρόνια μετά το δυστύχημα, ανακοίνωσε την απόφασή της, κρίνοντας ότι ο ΟΣΕ παραβίασε την εντολή να μην απασχολεί σε θέσεις κρίσιμες για την ασφάλεια σταθμάρχες με ελλιπή εκπαίδευση, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στα προγράμματα κατάρτισης με τους κωδικούς 22075 και 22076.

Σύμφωνα με την Αρχή, ο οργανισμός χρησιμοποίησε προσωπικό σε βάρδιες σε έξι σταθμούς της χώρας μεταξύ 22 και 31 Μαρτίου 2023, παρά την απαγόρευση, γεγονός που οδήγησε στην επιβολή προστίμου 1.000.000 ευρώ (100.000 ευρώ για κάθε ημέρα παράβασης).

Επιπλέον, επιβλήθηκε πρόσθετο πρόστιμο 40.000 ευρώ για παραβίαση διατάξεων που αφορούν τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας και τους κανόνες πρόσβασης στις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, όπως ορίζονται στον Ν. 4632/2019 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2019/773 της ΕΕ.

Η ΡΑΣ υποχρεώνει πλέον τον ΟΣΕ να τηρεί πλήρη ημερολόγια εκπαίδευσης, ενυπόγραφα παρουσιολόγια, εκθέσεις απόδοσης, καθώς και συγκεντρωτικές αξιολογήσεις για κάθε πρόγραμμα. Παράλληλα, ζητείται η συγκρότηση ανεξάρτητης τριμελούς επιτροπής χωρίς συγγενικές σχέσεις με τους εκπαιδευόμενους, καθώς και η θέσπιση δοκιμαστικής περιόδου 18 μηνών πριν από την πλήρη ανάληψη καθηκόντων.

Η Αρχή απειλεί τον ΟΣΕ με νέα πρόστιμα ή άλλα μέτρα σε περίπτωση συνέχισης των παραβάσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα της ΡΑΣ είχε ξεκινήσει λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα, ωστόσο είχε «παγώσει» με απόφαση της προηγούμενης διοίκησης, που προτίμησε να αναμείνει την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας. Η νέα Ολομέλεια της ΡΑΣ επανέφερε τον φάκελο, κρίνοντας ότι η επίκληση της αρχής ne bis in idem (μη διπλή τιμωρία) δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση του ΟΣΕ, καθώς δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ταυτότητας πράξεων και υποκειμένων.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη αυστηρή διοικητική κύρωση προς τον οργανισμό μετά την τραγωδία των Τεμπών, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις διαχρονικές αδυναμίες του σιδηροδρομικού συστήματος και την ανάγκη για ριζική αναμόρφωση των διαδικασιών εκπαίδευσης και εποπτείας.

