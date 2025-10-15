Καμπούλ: Ισχυρές εκρήξεις με τουλάχιστον πέντε νεκρούς και 35 τραυματίες

Αιματοχυσία, τουλάχιστον πέντε νεκροί και 35 τραυματίες, εκ των οποίων δέκα σε κρίσιμη κατάσταση, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των εκρήξεων που συγκλόνισαν νωρίτερα σήμερα περιοχή της Καμπούλ, λίγη ώρα προτού τεθεί σε ισχύ η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν.

Η θέση του Ισραήλ: Περιμένουμε από τη Χαμάς να επιστρέψει όλους τους ομήρους

«Άρχισαν να καταφθάνουν ασθενοφόρα με πολλούς τραυματίες και μάθαμε ότι είχαν σημειωθεί εκρήξεις λίγα χιλιόμετρα μακριά από το νοσοκομείο μας», δήλωσε ο Ντέγιαν Πάνιτς, επικεφαλής της ανθρωπιστικής οργάνωσης Emergency που διαχειρίζεται ένα νοσοκομείο της αφγανικής πρωτεύουσας. «Δεχθήκαμε 40 ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά… Δυστυχώς, πέντε ήταν ήδη νεκροί», διευκρίνισε.

A petroleum-loaded oil tanker exploded in #Kabul, triggering a large fire in the area. pic.twitter.com/84Y0Y36k2y — Pamir News (@PamirNews) October 15, 2025

Παρά τις αρχικές αναφορές για πακιστανικά πλήγματα στην αφγανική πρωτεύουσα, εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν δήλωσε πως επρόκειτο για έκρηξη βυτιοφόρου με καύσιμα.

The explosion this afternoon in #Kabul was caused by a fuel tanker catching fire. The #Pakistani media is trying to confuse public opinion, and what they are publishing is propaganda. pic.twitter.com/agfVxHQQHf — Afghanistan under Taliban rule (@RuleTaliban) October 15, 2025

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



