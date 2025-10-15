Καμπούλ: Ισχυρές εκρήξεις με τουλάχιστον πέντε νεκρούς και 35 τραυματίες

«Άρχισαν να καταφθάνουν ασθενοφόρα με πολλούς τραυματίες και μάθαμε ότι είχαν σημειωθεί εκρήξεις λίγα χιλιόμετρα μακριά από το νοσοκομείο μας», δήλωσε ο Ντέγιαν Πάνιτς, επικεφαλής της ανθρωπιστικής οργάνωσης Emergency που διαχειρίζεται ένα νοσοκομείο της αφγανικής πρωτεύουσας

Καμπούλ: Ισχυρές εκρήξεις με τουλάχιστον πέντε νεκρούς και 35 τραυματίες
15 Οκτ. 2025 21:56
Pelop News

Αιματοχυσία, τουλάχιστον πέντε νεκροί και 35 τραυματίες, εκ των οποίων δέκα σε κρίσιμη κατάσταση, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των εκρήξεων που συγκλόνισαν νωρίτερα σήμερα περιοχή της Καμπούλ, λίγη ώρα προτού τεθεί σε ισχύ η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν.

Η θέση του Ισραήλ: Περιμένουμε από τη Χαμάς να επιστρέψει όλους τους ομήρους

«Άρχισαν να καταφθάνουν ασθενοφόρα με πολλούς τραυματίες και μάθαμε ότι είχαν σημειωθεί εκρήξεις λίγα χιλιόμετρα μακριά από το νοσοκομείο μας», δήλωσε ο Ντέγιαν Πάνιτς, επικεφαλής της ανθρωπιστικής οργάνωσης Emergency που διαχειρίζεται ένα νοσοκομείο της αφγανικής πρωτεύουσας. «Δεχθήκαμε 40 ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά… Δυστυχώς, πέντε ήταν ήδη νεκροί», διευκρίνισε.

Παρά τις αρχικές αναφορές για πακιστανικά πλήγματα στην αφγανική πρωτεύουσα, εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν δήλωσε πως επρόκειτο για έκρηξη βυτιοφόρου με καύσιμα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:00 Αυτές είναι οι ποινές που προβλέπονται για τις προειδοποιήσεις με τα φώτα και στα τσατ για τα μπλόκα της Τροχαίας
22:56 Κιλκίς: Ένας νεκρός από πυροβολισμούς έξω από ξενοδοχείο
22:50 Ο Προμηθέας πορθητής στη Βαρσοβία και 2 στα 2 στο BCL – Φωτογραφίες
22:49 Εργασιακό Νομοσχέδιο: Ονομαστική ψηφοφορία και στα 97 άρθρα ζήτησε η ΝΔ, αποχώρηση ΣΥΡΙΖΑ
22:45 Στη φυλακή 57χρονος που πρότεινε σε ανήλικη φίλη της κόρης του να της γνωρίσει άνδρα 19 χρόνια μεγαλύτερό της
22:42 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:37 Ο Τραμπ για Ισραήλ: Μπορεί να επιτεθεί ξανά στη Γάζα αν η Χαμάς δεν τηρήσει τη συμφωνία
22:32 Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος σε πάνελ έκανε λόγο για «τριτοκοσμικούς ψημένους από τον ήλιο που αντέχουν περισσότερο στη δουλειά από τους λευκούς»
22:19 Πάτρα: Αυτό είναι το «ζευγάρι» που προσπάθησε να ταξιδεύσει παράνομα από το λιμάνι και συνελήφθη
22:10 Αποκάλυψη Politico: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έτοιμη για πόλεμο με τη Ρωσία έως το 2030!
21:56 Καμπούλ: Ισχυρές εκρήξεις με τουλάχιστον πέντε νεκρούς και 35 τραυματίες
21:48 Καραμανλής: Αιχμές προς την κυβέρνηση και προειδοποίηση για πολιτική κρίση που μπορεί να εξελιχθεί σε εθνική
21:39 Κρυονέρι: Έτσι παραδόθηκε στις Αρχές ο άνδρας που απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του
21:31 Φοινικούντα: Βαριές οι κατηγορίες για τους 22χρονους για το φονικό, την Κυριακή οι απολογίες τους
21:21 Ενίσχυση από τη Β’ Κατηγορία της Βουλγαρίας για τον Παναιγιάλειο
21:11 Αστυνομία: Εξάρθρωσε σπείρα με τρία πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια κάνναβης στην Τροιζηνία! ΦΩΤΟ
21:01 Γαλλία: Κατασχέθηκαν 7 τόνοι λαθραία τσιγάρα κρυμμένα σε φορτίο με ιταλικά ζυμαρικά και κανόλι!
20:53 Θεσσαλονίκη: Διατάχθηκε για τον ξυλοδαρμό 11χρονου σε σχολείο
20:42 Ο Α.Σ. Αστραπή Πατρών με 11 αθλητές στη Χαλκίδα για δύο μεγάλα πρωταθλήματα!
20:34 Αποκάλυψη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Τυχεροπούλου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πλήρωσε το 80% των δεσμευμένων ΑΦΜ, ανάμεσά τους και του «Φραπέ»!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ