Καφές: Ένα φλιτζάνι την ημέρα μειώνει έναν σημαντικό κίνδυνο 

Ο καφές είναι ένα από τα πλέον μελετημένα ροφήματα παγκοσμίως και τα επιστημονικά δεδομένα συγκλίνουν στα οφέλη της μέτριας κατανάλωσής του. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και πρόσφατη μελέτη ερευνητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, σύμφωνα με την οποία ακόμη και ένα φλιτζάνι καφέ την ημέρα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο οξείας νεφρικής βλάβης.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Kidney International Reports, δείχνουν ότι όσοι κατανάλωναν καφέ καθημερινά – ανεξαρτήτως ποσότητας – είχαν 15% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης οξείας νεφρικής βλάβης σε σύγκριση με όσους δεν έπιναν ποτέ καφέ. Η μεγαλύτερη προστασία παρατηρήθηκε σε άτομα που κατανάλωναν δύο έως τρία φλιτζάνια την ημέρα, με μείωση του κινδύνου κατά 22% έως 23%.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το όφελος καταγράφηκε ακόμη και σε άτομα με επιβαρυντικούς παράγοντες, όπως αυξημένη αρτηριακή πίεση, υψηλό δείκτη μάζας σώματος ή σακχαρώδη διαβήτη, τα οποία εμφάνισαν 11% χαμηλότερο κίνδυνο σε σχέση με όσους δεν κατανάλωναν καφέ.

Πώς προστατεύει τα νεφρά

«Η συστηματική κατανάλωση καφέ έχει ήδη συσχετιστεί με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων παθήσεων, όπως ο διαβήτης τύπου 2, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και οι ηπατικές νόσοι», επισημαίνει ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δρ. Chirag Parikh, διευθυντής του Τμήματος Νεφρολογίας στο Johns Hopkins.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η προστατευτική δράση του καφέ πιθανόν οφείλεται είτε στις βιολογικά ενεργές ενώσεις του σε συνδυασμό με την καφεΐνη είτε στην ίδια την καφεΐνη, η οποία βελτιώνει την αιμάτωση και τη χρήση οξυγόνου από τα νεφρά.

Η μελέτη και τα επόμενα βήματα

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από τη μακροχρόνια Μελέτη Κινδύνου Αθηροσκλήρωσης στις Κοινότητες, αξιολογώντας 14.207 ενήλικες με διάμεση ηλικία τα 54 έτη. Σε διάστημα 24 ετών καταγράφηκαν 1.694 περιστατικά οξείας νεφρικής βλάβης.

Η επιστημονική ομάδα τονίζει, ωστόσο, ότι τα πρόσθετα στον καφέ – όπως ζάχαρη, γάλα ή κρέμα – ενδέχεται να επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα, καθιστώντας αναγκαία περαιτέρω έρευνα για τον ακριβή μηχανισμό δράσης του καφέ σε κυτταρικό επίπεδο.

