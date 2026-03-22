Καφέζας για Ενωση: «Τρώγοντας έρχεται η όρεξη, είμαστε αουτσάιντερ»

Για την Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ και τους στόχους της ενόψει των πλέι-οφ της Nationa League 1 μίλησε ο Χρήστος Καφέζας.

22 Μαρ. 2026 13:46
Pelop News

«Η αλήθεια είναι ότι τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Βάζουμε από την αρχή της σεζόν μικρούς στόχους. Πρώτα ήταν η καθιέρωση στη National League 1 μέσω της παραμονής. Μετά θέλαμε να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή μας στα play-offs. Ακολούθως να είμαστε στην 4άδα για να έχουμε πλεονέκτημα έδρας στα play-offs. Πλέον ο επόμενος μας στόχος είναι να νικήσουμε τον Πανελευσινιακό για να εξαντλήσουμε τις πιθανότητές μας να τερματίσουμε στη 2η θέση στην κανονική περίοδο. Έτσι θα περάσουμε απευθείας στα ημιτελικά των play-offs και θα αποφύγουμε έναν γύρο και έξτρα καταπόνηση σε όλα τα επίπεδα». Αυτά τόνισε ο Χρήστος Καφέζας σχολιάζοντας τα νέα δεδομένα και την πορεία της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου μετά τη σημαντική εκτός έδρας νίκη επί του Εθνικού Λιβαδειάς.

–  Ακριβώς έναν γύρο πίσω η ομάδα είχε γνωρίσει την ήττα στην Πάτρα από τον Εθνικό Λιβαδειάς και υπήρχε προβληματισμός. Τι άλλαξε και ακολούθησε η πορεία πρωταθλητισμού;

«Τότε αδικούσαμε τους εαυτούς μας. Κουβεντιάσαμε και δουλέψαμε περισσότερο. Προπόνηση με την προπόνηση, παιχνίδι με το παιχνίδι γινόμασταν καλύτεροι και μέσα από τα αποτελέσματα αποκτούσαμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Πιστεύω ότι η εκτός έδρας νίκη με τον Ηλυσιακό ήταν κομβική, από τότε και μετά άλλαξαν πολλά και κυρίως ως ομάδα τονώθηκε η ψυχολογία μας».

–  Σε προσωπικό επίπεδο με την απουσία του Ράιαν Άλεν έχεις μπει στα παπούτσια του. Σκόραρες 25 πόντους με τον Εθνικό Λιβαδειάς και συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στην αξιολόγηση ήσουν ο MVP

«Δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι ο MVP. Είμαστε ομάδα συμπαικτών όπως λέει και ο κόουτς. Υπάρχουν παιδιά σε όλες τις θέσεις και κάθε φορά όταν χρειάζεται θα βγει κάποιος ή κάποιοι μπροστά. Σαφώς και ο Ράιαν Άλεν είναι ένας σπουδαίος παίκτης, είναι ο Αμερικανός μας και τον εμπιστευόμαστε. Παράλληλα όλοι έχουμε τους ρόλους μας και γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε όταν υπάρχουν προβλήματα με απουσίες».

–  Ακολουθεί μίνι διακοπή, καθώς την επόμενη αγωνιστική θα κάνετε το ρεπό σας, αυτό θα επηρεάσει τον καλό ρυθμό που έχετε βρει;

«Με βάση τα αποτελέσματα και το μπάσκετ που παίζουμε, είμαστε η πιο φορμαρισμένη ομάδα στον Όμιλό μας και από τις πιο φορμαρισμένες συνολικά στη National League 1. Από την άλλη η διακοπή θα μας δώσει την ευκαιρία να πάρουμε ανάσες, να καθαρίσουμε το κεφάλι μας όπως λέμε στην γλώσσα του μπάσκετ και όσοι έχουν κάποια προβλήματα με ενοχλήσεις να τα ξεπεράσουν. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η εβδομάδα που δεν υπάρχει αγωνιστική υποχρέωση θα μας κάνει καλό».

–  Μπορείτε να κάνετε το back to back στις ανόδους;

«Εδώ που έχουμε φτάσει σαφώς και μπορούμε, αλλά είμαστε το αουτσάιντερ, καθώς ήδη έχουμε τρυπήσει το ταβάνι μας. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μας αρκεί ότι έχουμε πετύχει. Ίσα-ίσα, ισχύει το ακριβώς αντίθετο και θα δώσουμε το 100% για να κάνουμε το επόμενο βήμα. Ανεβάσαμε μόνοι τα στάνταρ και τον πήχη ψηλά, αλλά έχουμε το πλεονέκτημα ότι πλέον αγωνιζόμαστε χωρίς κάποιο βάρος και πίεση. Αυτό το στοιχείο πρέπει να το αξιοποιήσουμε και να το κάνουμε να δουλέψει εντός αγωνιστικού χώρου».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ