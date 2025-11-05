Και επίσημα ο Τζαμάκος στον πάγκο του Απόλλωνα

Και επίσημα ο Τζαμάκος στον πάγκο του Απόλλωνα
05 Νοέ. 2025 12:16
Pelop News

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες του pelop.gr και πριν από λίγο ανακοινώθηκε από την διοίκηση του Απόλλωνα ότι ο Κώστας Τζαμάκος αναλαμβάνει πρώτος προπονητής στην ομάδα μετά την αποχώρηση του Γιάννη Ελευθεριάδη.

Η ανακοίνωση: «Ο Αθλητικός Σύλλογος Απόλλων Πατρών ανακοινώνει ότι την τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδας καλαθοσφαίρισης αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Τζαμάκος.

Ο Κωνσταντίνος Τζαμάκος είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με εξειδίκευση στην προπονητική καλαθοσφαίρισης, και διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη και καθοδήγηση ομάδων σε όλα τα ηλικιακά και αγωνιστικά επίπεδα.

Από το 2002 έχει υπηρετήσει το άθλημα από διάφορα πόστα, έχοντας διατελέσει Head Coach σε συλλόγους όπως ο Προμηθέας Πάτρας και ο Έσπερος Α.Ο.Π.Α., όπου συνέβαλε ουσιαστικά τόσο στην αγωνιστική πορεία αναπτυξιακών τμημάτων όσο και στην εξέλιξη νεαρών αθλητών.

Η προπονητική του διαδρομή περιλαμβάνει επίσης συνεργασίες με την Παναχαϊκή Πάτρας και τον Αίολο Τρικάλων, με έμφαση στην αναπτυξη και εξέλιξη καλαθοσφαιριστών.

Από το 2019, ο Κωνσταντίνος Τζαμάκος είναι μέλος της τεχνικής ηγεσίας του Απόλλωνα Πατρών. Ως άμεσος συνεργάτης του Σταύρου, Νίκου Βετούλα, Γιάννη Χριστόπουλου και Γιάννη Ελευθεριάδη, έχοντας συμβάλει καθοριστικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Κατηγορίας και στη τετραετή παρουσία της ομάδας στην Greek Basket League (Α1).

Τον Κωνσταντίνο Τζαμάκο θα πλαισιώσουν ο Γιάννης Καλλίγας και ο Θεοδόσης Γκόβας, ως άμεσοι συνεργάτες.

Ο Α.Σ. Απόλλων Πατρών του εύχεται μια δημιουργική και επιτυχημένη πορεία στα νέα του καθήκοντα”!
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:17 Ψηφιακή τομή στις αγροτικές ενισχύσεις: Η Ελλάδα αλλάζει σελίδα με το νέο Σχέδιο Δράσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
13:12 Σοκ στη Γαλλία: Οδηγός παρέσυρε πεζούς στο νησί Ολερόν – Δέκα τραυματίες, δύο σε κρίσιμη κατάσταση
13:09 Ο Προμηθέας υποδέχεται την Λέγκια και θέλει νίκη πρόκρισης
13:07 Πάτρα: Το Regional Growth Conference επιστρέφει το 2026 – Τρεις ημέρες διαλόγου, καινοτομίας και προοπτικής
13:02 Σωκράτης Φάμελλος: «Η νίκη Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι μήνυμα ελπίδας και προοδευτικής αλλαγής»
13:00 Πάτρα: Το 16ο Νηπιαγωγείο εκπέμπει σήμα κινδύνου – Καταγγελίες για αρουραίους και κατσαρίδες
12:56 Δ. Αχαϊα: Δείτε τα πρόστιμα για όσους καπνίζουν σε δημοτικά κτίρια
12:55 Σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ: Παραιτήσεις, εσωκομματική ένταση και καταγγελίες για «χρυσά» γραφεία και αυξήσεις
12:51 Ευρωζώνη: Απογειώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης για τον Οκτώβριο
12:46 Κίνα: Κίνηση τακτικής από τον Σι, «παγώνει» τους δασμούς στους δασμούς
12:43 Πάτρα: Διήμερη εθελοντική αιμοδοσία από το Επιμελητήριο Αχαΐας στη μνήμη του Ηλία Αραβαντινού ΦΩΤΟ
12:38 Υπόθεση Novartis: Διακόπηκε για τις 10 Νοεμβρίου η δίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων «Σαράφη» και «Κελέση»
12:37 Εκλεισε ένας κύκλος 50 χρόνων για τον Γιάννη Ψαρρά
12:35 Στην Αθήνα και σε στενό κύκλο η κηδεία της Κίλι Σφακιανάκη – Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στη Ριτσώνα
12:32 Πομπή ταξί προς το Υπουργείο: 48ωρη απεργία και συμβολική περικύκλωση κατά της νέας ΚΥΑ
12:27 Παρίσι: Γνωστός YouTuber ο ένας ληστής του Λούβρου, τι είπαν στις απολογίες τους
12:20 Επίσκεψη Ζελένσκι στην Ελλάδα μέσα στον Νοέμβριο – Σε αναμονή για την ημερομηνία και το πρόγραμμα
12:17 «Ξηράνσεις στην περιοχή Καλαβρύτων» – Ημερίδα απ’ τον Δήμο και το Δασαρχείο Καλαβρύτων
12:16 Και επίσημα ο Τζαμάκος στον πάγκο του Απόλλωνα
12:12 Αγρίνιο: Μισό κιλό κάνναβης εντόπισε ο «Sporty» – Συνελήφθη άνδρας για διακίνηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ