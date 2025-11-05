Και επίσημα ο Τζαμάκος στον πάγκο του Απόλλωνα

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες του pelop.gr και πριν από λίγο ανακοινώθηκε από την διοίκηση του Απόλλωνα ότι ο Κώστας Τζαμάκος αναλαμβάνει πρώτος προπονητής στην ομάδα μετά την αποχώρηση του Γιάννη Ελευθεριάδη.

Η ανακοίνωση: «Ο Αθλητικός Σύλλογος Απόλλων Πατρών ανακοινώνει ότι την τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδας καλαθοσφαίρισης αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Τζαμάκος.

Ο Κωνσταντίνος Τζαμάκος είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με εξειδίκευση στην προπονητική καλαθοσφαίρισης, και διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη και καθοδήγηση ομάδων σε όλα τα ηλικιακά και αγωνιστικά επίπεδα.

Από το 2002 έχει υπηρετήσει το άθλημα από διάφορα πόστα, έχοντας διατελέσει Head Coach σε συλλόγους όπως ο Προμηθέας Πάτρας και ο Έσπερος Α.Ο.Π.Α., όπου συνέβαλε ουσιαστικά τόσο στην αγωνιστική πορεία αναπτυξιακών τμημάτων όσο και στην εξέλιξη νεαρών αθλητών.

Η προπονητική του διαδρομή περιλαμβάνει επίσης συνεργασίες με την Παναχαϊκή Πάτρας και τον Αίολο Τρικάλων, με έμφαση στην αναπτυξη και εξέλιξη καλαθοσφαιριστών.

Από το 2019, ο Κωνσταντίνος Τζαμάκος είναι μέλος της τεχνικής ηγεσίας του Απόλλωνα Πατρών. Ως άμεσος συνεργάτης του Σταύρου, Νίκου Βετούλα, Γιάννη Χριστόπουλου και Γιάννη Ελευθεριάδη, έχοντας συμβάλει καθοριστικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Κατηγορίας και στη τετραετή παρουσία της ομάδας στην Greek Basket League (Α1).

Τον Κωνσταντίνο Τζαμάκο θα πλαισιώσουν ο Γιάννης Καλλίγας και ο Θεοδόσης Γκόβας, ως άμεσοι συνεργάτες.

Ο Α.Σ. Απόλλων Πατρών του εύχεται μια δημιουργική και επιτυχημένη πορεία στα νέα του καθήκοντα”!

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



