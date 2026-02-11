Και μαζί κι απέναντι οι Αντιδήμαρχοι!

Ο φωτογραφικός φακός της εφημερίδας «Φιλόδημος» εντόπισε τους Αντιδημάρχους Γιώργο Φραγκονικολόπουλο και Χρήστο Τσερεντζούλια να παρακολουθούν μαζί το τοπικό μπασκετικό ντέρμπι της Αιγιάλειας!

Και μαζί κι απέναντι οι Αντιδήμαρχοι! Χρήστος Τσερεντζούλιας και Γιώργος Φραγκονικολόπουλος ποζάρουν στον φακό της εφημερίδας «Φιλόδημος» του Αιγίου
11 Φεβ. 2026 10:34
Pelop News

Ποιος είπε ότι δεν υπάρχουν… αντίπαλα στρατόπεδα στη δημοτική αρχή του Δήμου Αιγιάλειας; Υπάρχουν και παραϋπάρχουν, όπως αποδείχθηκε στο προχθεσινό τοπικό ντέρμπι του μπάσκετ μεταξύ Αστέρα Τέμενης και Κεραυνού Αιγίου. Ο Χρήστος Τσερεντζούλιας φόρεσε τη φανέλα του Αστέρα και ο Γιώργος Φραγκονικολόπουλος εκείνη του Κεραυνού και υποστήριξαν με θέρμη τις ομάδες τους από την κερκίδα. Οχι, δεν ήρθαν στα χέρια οι δυο αντιδήμαρχοι. Ισα-ίσα κάθισαν δίπλα-δίπλα, στέλνοντας ενωτικά μηνύματα. Για την ιστορία, ο πρώτος πήρε και το… ροζ φ.α.!

Η φωτογραφία… υπεκλάπη από την εφημερίδα «Φιλόδημος» του Αιγίου, με τον φωτογραφικό της φακό να έχει κέφια. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως την έμπειρη συνάδελφο και καλή μας φίλη Πέπη Σπηλιωτοπούλου, από την οποία ζητάμε συγγνώμη για την «υποκλοπή».

