«Και τα αγάλματα πεθαίνουν αν δεν τα κοιτά κανείς»: Η μαύρη κωμωδία του Τηλέμαχου Τσαρδάκα στο Θέατρο Act

Το Θέατρο Act και η επαγγελματική θεατρική ομάδα Κάνθαρος παρουσιάζουν τη νέα τους παραγωγή με τίτλο «Και τα αγάλματα πεθαίνουν αν δεν τα κοιτά κανείς», ένα ολοκαίνουργιο θεατρικό έργο γραμμένο και σκηνοθετημένο από τον Πατρινό συγγραφέα Τηλέμαχο Τσαρδάκα. Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στις 21.30, στο Θέατρο Act, στις Σκάλες Γεροκωστοπούλου στην Πάτρα.

Πρόκειται για μια μαύρη κωμωδία που εστιάζει στην ελληνική οικογένεια και στις λεπτές, συχνά επικίνδυνες ισορροπίες της. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Γιώργης Βασιλόπουλος, Γεωργία Ηλιοπούλου, Κατερίνα Καϊμά, Νίκη Καρακώστα και Δώρα Τσάγκα.

Η ιστορία ξεκινά από μια κηδεία. Τέσσερις γυναίκες αποχαιρετούν τον πατέρα, τον σύζυγο, τον παππού. Τι συμβαίνει, όμως, όταν ο νεκρός δεν συμφωνεί καθόλου με τον θάνατό του και αποφασίζει να αντιδράσει; Από εκεί και πέρα, η αφήγηση κινείται ανάμεσα στο τρομακτικό και το κωμικό, ξεδιπλώνοντας οικογενειακά μυστικά που αρνούνται να θαφτούν, αναπάντητα ερωτήματα και καταστάσεις που ακροβατούν ανάμεσα στο παράλογο και την ωμή πραγματικότητα.

Μέσα από ερωτήματα που μοιάζουν απλά αλλά κρύβουν βαθύτερα νοήματα –από το αν διαβάζεται ο Ντοστογιέφσκι στο κινητό, μέχρι το γιατί κάποια αγάλματα δεν τα κοιτά κανείς ποτέ– το έργο σκιαγραφεί ένα σπίτι γεμάτο αγάλματα, που μπορεί να είναι είτε αρχοντικό γεμάτο εκπλήξεις είτε ένα παρατημένο ερείπιο. Ένα σπίτι που λειτουργεί ως αλληγορία για τη χώρα και, τελικά, για όλους μας.

Η παράσταση κινείται με γλυκόπικρο χιούμορ ανάμεσα στη μαύρη κωμωδία, το θρίλερ και το μυστήριο. Τα κείμενα, τη σκηνοθεσία και τη μουσική επιμέλεια υπογράφει ο Τηλέμαχος Τσαρδάκας. Την κινησιολογία έχει αναλάβει η Μαριμίλλη Ασημακοπούλου και τους φωτισμούς ο Νίκος Σωτηρόπουλος. Τα κοστούμια υπογράφει η Μαρία Βασιλάκη, ενώ τη σκηνογραφία συνυπογράφουν ο Τηλέμαχος Τσαρδάκας και η Μαρία Βασιλάκη. Βοηθός σκηνοθέτη είναι η θεατρολόγος Χριστίνα Μπουζούκα.

Η παραγωγή είναι της ΑΜΚΕ Κάνθαρος – Θέατρο Act 2025-26 και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η διάρκεια της παράστασης είναι περίπου 80 λεπτά και απευθύνεται σε θεατές άνω των 15 ετών.

Η παράσταση θα παίζεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 21.30 και κάθε Κυριακή στις 21.00, έως και τις 18 Ιανουαρίου 2026.

Ταυτότητα παράστασης:

Κείμενο – Σκηνοθεσία – Μουσική επιμέλεια: Τηλέμαχος Τσαρδάκας

Κινησιολογία: Μαριμίλλη Ασημακοπούλου

Σκηνογραφία: Τηλέμαχος Τσαρδάκας – Μαρία Βασιλάκη

Κοστούμια: Μαρία Βασιλάκη

Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Σωτηρόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη – χειρισμός κονσόλας: Χριστίνα Μπουζούκα

Παραγωγή: ΑΜΚΕ Κάνθαρος – Θέατρο Act 2025-26

Ερμηνεύουν: Γιώργης Βασιλόπουλος, Γεωργία Ηλιοπούλου, Κατερίνα Καϊμά, Νίκη Καρακώστα, Δώρα Τσάγκα

Πληροφορίες:

Θέατρο Act, Σκάλες Γεροκωστοπούλου, Πάτρα

Εισιτήρια: 15€ κανονικό, 12€ μειωμένο, 10€ (ηθοποιοί, θεατρολόγοι, φοιτητές δραματικής)

Πληροφορίες – κρατήσεις: 2610 272037 & 6936 122263

Προπώληση: more.com

