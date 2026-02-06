«Καίει» το Χόλιγουντ η υπόθεση Επστάιν: Jay Z, Λεονάρντο ντι Κάπριο, Τζορτζ Κλούνεϊ και «ενδιαφέροντα κορίτσια της Κοπεγχάγης»

Τεράστιες είναι οι δονήσεις και στον καλλιτεχνικό κόσμο, που έχουν προκαλέσει τα νέα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν που έδωσε στη δημοσιότητα, την περασμένη Παρασκευή, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ευγενία Σαμαρά: «Τα ΜΜΕ έχουν σεβαστεί πολύ την προσωπική μου ζωή, δεν έχουν ξεπεράσει κάποιο όριο»

Πασίγνωστα ονόματα από τον χώρο της μουσικής και του κινηματογράφου είναι καταγεγραμμένα είτε σε φωτογραφικά πλάνα είτε σε κάποια από τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που αντάλλασε ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων, οι αρρωστημένες διαστάσεις των οποίων προκαλούν σοκ και αποτροπιασμό.

Πολύ μεγάλος φαίνεται να είναι τις τελευταίες ημέρες ο αρνητικός αντίκτυπος της υπόθεσης για τον διάσημο ράπερ, παραγωγό και σύζυγο της Beyonce, Jay Z, το όνομα του οποίου αναφέρεται στην κατάθεση ενός ανώνυμου θύματος που κατήγγειλε ότι μία από τις πολλές φορές που ναρκώθηκε και στη συνέχεια κακοποιήθηκε σεξουαλικά, όταν επανάκτησε τις αισθήσεις της είδε στο δωμάτιο μαζί της τον Jay Z και τον επίσης καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα κινηματογραφικό παραγωγό Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν.

Η νέα αυτή αποκάλυψη έχει δημιουργήσει μεγάλο πλήγμα στην δημόσια εικόνα του διάσημου και πάμπλουτου ζευγαριού Jay Z – Beyonce που την τελευταία εβδομάδα είναι εξαφανισμένο από προσώπου γης. Εννοείται πως δεν εμφανίστηκαν στη λαμπερή τελετή απονομής των μουσικών βραβείων Γκράμι που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή, λίγες μόλις ώρες μετά την δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν. Την ίδια στιγμή οι followers τους στα social media έχουν μειωθεί κατά εκατομμύρια μέσα σε λίγα μόλις 24ωρα.

Να σημειωθεί πως ο Jay Z είχε προσφάτως βρεθεί στο στόχαστρο και για τις στενές σχέσεις που διατηρούσε με τον ράπερ και ισχυρό μουσικό παραγωγό Diddy o οποίος καταδικάστηκε το καλοκαίρι για σεξουαλικά εγκλήματα και βρίσκεται στη φυλακή.

Μεγάλο θόρυβο, όμως, έχει ξεσηκώσει και η εμπλοκή του του Λεονάρντο ντι Κάπριο στην σκοτεινή υπόθεση Έπσταϊν που έχει συγκλονίσει ολόκληρο τον κόσμο. Το όνομα που διάσημου ηθοποιού αναφέρεται τουλάχιστον τρεις φορές στην ηλεκτρονική αλληλογραφία του καταδικασμένου παιδόφιλου, κατά συρροή βιαστή και σεξουαλικού διακινητή ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του μέσα στη φυλακή, τον Ιούλιο του 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, τον Ιούνιο του 2009, ο Τζέφρι Έπσταϊν έγραφε στον ισχυρό Βρετανό πολιτικό και πρώην πλέον πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, Λόδρο Πίτερ Μάντελσον: «Μπορείς να σκεφτείς κάποιον σε Ινδία, Κίνα, Ιαπωνία, Ρωσία κ.α. που θα μπορούσε να θέλει την υποστήριξη του Λεονάρντο Ντι Κάπριο Ρωσίας κ.λπ…. αυτοκινήτων κ.λπ.; Ψάχνει για μη αμερικανικά προϊόντα για να προωθήσει για να βγάλει χρήματα».

Σε άλλα μέιλ που ανταλλάχθηκαν μεταξύ του Έπσταϊν και του ινδοαμερικανού συγγραφέα Deepak Chopra, ο οποίος κάνει καριέρα ως γκουρού της εναλλακτικής ιατρικής, γίνεται αναφορά στο κανόνισμα μιας συνάντησης του Ντι Κάπριο με τον Γούντι Άλεν, ο οποίος από προηγούμενα αρχεία που έχουν βγει στη δημοσιότητα ανήκε στον στενό κοινωνικό κύκλο του καταδικασμένου παιδεραστή: «Όταν είσαι στη Νέα Υόρκη, πιστεύεις πως ο Ντι Κάπριο θα ήθελε να δειπνήσει με τον Γούντι;» ρωτά ο Έπσταϊν για να λάβει την απάντηση: «Φυσικά, μπορώ να τον ρωτήσω όταν μιλήσουμε.»

Επιπλέον, σύμφωνα με καταθέσεις ατόμου που έκανε μασάζ στον Έπσταϊν, ο ίδιος φέρεται να έλεγε πως κάνει παρέα με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Πληροφορίες, ωστόσο, από το στενό περιβάλλον του ηθοποιού λένε πως δεν είχε συναντηθεί ποτέ με τον Έπσταϊν ούτε είχε ιδέα για τα εγκλήματά του.

Ο στενός φίλος του Έπσταϊν όμως, Λόρδος Πίτερ Μάντεσον, ενέπλεξε κι έναν ακόμη διάσημο ηθοποιό του Χόλιγουντ, τον Τζορτζ Κλούνεϊ, στα σκοτεινά δίχτυα του σοκαριστικά εγκληματικού βίου του. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2010, κι ενώ ο Έπστάιν φέρεται να βρισκόταν στην Κοπεγχάγη μαζί με τον γνωστό ηθοποιό, διημείφθη μεταξύ τους ο παρακάτω ηλεκτρονικός διάλογος: «Τώρα ξέρω πως η Κοπεγχάγη έχει ενδιαφέροντα κορίτσια…» γράφει ο Έπστάιν με τον Μάντελσον να του απαντά: «Μπορώ να έχω μια μούσα ίδια με αυτή του Τζορτζ Κλούνεϊ;».

Στο κάδρο των διασημοτήτων που είχαν επαφές με τον Τζέφρι Έπσταϊν έχει μπει και ο τραγουδιστής των θρυλικών Rollings Stones, Μικ Τζάγκερ καθώς υπάρχει φωτογραφία που τον δείχνει να κάθεται ανάμεσα σε εκείνον και τον Αμερικανό πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, ο οποίος επίσης εμφανίζεται στα δημοσιευμένα αρχεία να διατηρούσε κατά το παρελθόν στενές κοινωνικές επαφές μαζί του.

Στο μεταξύ στην πρώτη παρτίδα αρχείων που δημοσιοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τον περασμένο Δεκέμβριο, συμπεριλαμβάνονται φωτογραφίες και στοιχεία που συνδέουν τον Έπσταϊν με τον βασιλιά της ποπ Μάικ Τζάκσον, ο οποίος είχε δικαστεί για βιασμό ανηλίκου αλλά είχε αθωωθεί, τον δημοφιλή ηθοποιό Κέβιν Σπέισι, που το 2017 κατηγορήθηκε για πλήθος υποθέσεων σεξουαλικής παρενόχλησης, υπόθεση που κατέστρεψε την καριέρα του κ.α.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



