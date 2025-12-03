Καϊλή για τη σύλληψη της Μογκερίνι: Το Βέλγιο δεν είναι ασφαλές μέρος για πολιτικούς

Η Μογκερίνι, που είναι πλέον πρύτανης του κολεγίου, και ο πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας εξωτερικής πολιτικής Στεφάνο Σαννίνο, κρατήθηκαν για ανάκριση στο πλαίσιο της έρευνας και αφέθηκαν ελεύθεροι την Τετάρτη το πρωί.

Καϊλή για τη σύλληψη της Μογκερίνι: Το Βέλγιο δεν είναι ασφαλές μέρος για πολιτικούς
03 Δεκ. 2025 15:32
Pelop News

Η Εύα Καϊλή, πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών για το σκάνδαλο διαφθοράς Qatargate, τοποθετήθηκε για την έρευνα απάτης που αφορά την πρώην επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι.

Η Καϊλή δήλωσε ότι το Βέλγιο «δεν είναι ασφαλές μέρος» για πολιτικούς, ιδιαίτερα για Ιταλούς. Μιλώντας στην εφημερίδα La Stampa από το Άμπου Ντάμπι, είπε ότι «σοκαρίστηκε», αλλά όχι έκπληκτη από την έρευνα που ξεκίνησε σχετικά με το αν ένας δημόσιος διαγωνισμός που είχε ανατεθεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα για να φιλοξενήσει την Διπλωματική Ακαδημία της ΕΕ, ήταν στημένος υπέρ του College of Europe.

Η Μογκερίνι, που είναι πλέον πρύτανης του κολεγίου, και ο πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας εξωτερικής πολιτικής Στεφάνο Σαννίνο, κρατήθηκαν για ανάκριση στο πλαίσιο της έρευνας και αφέθηκαν ελεύθεροι την Τετάρτη το πρωί.

Η Εύα Καϊλή, χαρακτήρισε την έρευνα ως μέρος μιας «επιχείρησης κατά της Ιταλίας», η οποία καταστρέφει πολιτικές καριέρες πριν ακόμη αποδειχθούν τα γεγονότα και θέτει σε κίνδυνο την κυριαρχία του κράτους δικαίου.

Σύμφωνα με το Politico, χαρακτήρισε την έρευνα ως συνέχιση του Qatargate, κάνοντας παραλληλισμούς μεταξύ της δικής της εμπειρίας και της σύντομης κράτησης της Μογκερίνι, τονίζοντας ότι το Qatargate είχε παρερμηνευθεί από την αρχή.

Αυτό που οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν ως παράνομη ξένη επιρροή, η Εύα Καϊλή υποστήριξε ότι ήταν συνήθης κοινοβουλευτική διπλωματία που υποστηριζόταν από ιδιωτική χρηματοδότηση ΜΚΟ. Σχεδόν τρία χρόνια μετά, σημείωσε, δεν έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες εναντίον της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Η Σιωπή των Ξυπόλητων
18:52 Μπαρτζώκας: Κούρασε η μεταγραφολογία» – Τι δήλωσε για τον παίκτη που ψάχνει ο Ολυμπιακός
18:44 Λιμενικό: Διέσωσαν 141 μετανάστες σε τρεις επιχειρήσεις σε Γαύδο, Χρυσή και Καλούς Λιμένες
18:36 Έφτασαν στο τελωνείο του Προμαχώνα οι αγρότες, πού υπάρχουν μπλόκα και ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
18:28 Πατρών-Πύργου: Παραδίδεται αύριο ο αυτοκινητόδρομος στο σύνολό του – Οι τιμές των διοδίων
18:20 Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα: Παρουσιάζεται η «Ιθάκη» στο «Παλλάς» ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
18:12 Γαλλία: Τρεις νεαροί έπεσαν με το αυτοκίνητό σε πισίνα και πνίγηκαν
18:04 Πάτρα: «Εμπόλεμη ζώνη» η Κανάρη – Αγωνία περίοικων και καταστηματαρχών για τα έργα
17:56 Χρηματιστήριο Αθηνών: Υποχώρησε ξανά κάτω από τις 2.100 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
17:48 Μείωσε τη διαφορά από την Καλαμάτα ο Πανιώνιος, 4-1 τον Ολυμπιακό Β’
17:40 Πειραιάς: Ένας 16χρονος πίσω από τη σεξουαλική παρενόχληση σε πεζή
17:31 Ψυχικό – Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου: Δεν έχω εμπλοκή, μου τη στήσανε, είπε ο φερόμενος ως εκτελεστής
17:22 Πόσο εξαρτώνται οι Ελληνικές ομάδες από τις χορηγίες Στοιχηματικών: Θετικά και Αρνητικά
17:16 Χωρίς ταξί η Αθήνα και την Πέμπτη, νέα 24ωρη απεργία
17:04 Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων: «Πρώτος στόχος οι 200.000 επισκέπτες»
16:58 Η Lidl Ελλάς φέρνει τα πιο Μαγευστικά Χριστούγεννα στο κέντρο της Αθήνας με τη Lidl Food Academy on the go
16:50 Υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη: Νέα αναβολή στη δίκη και έρευνα για απειλές κατά του δικηγόρου της
16:42 Με ορεξάτο Γιαζίτσι κέρδισε στη Σύρο ο Ολυμπιακός
16:36 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ στη Θεσσαλονίκη
16:34 Πανεπιστήμιο Πατρών: Περιβαλλοντική Εκστρατεία Δενδροφύτευσης και Εθελοντικής Δωρεάς Αίματος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ