Καινούργιο: Γενναία απόφαση, συγκίνηση για τη δωρεά οργάνων

Μια γενναία απόφαση γέννησε συγκίνηση και ελπίδα, καθώς μέσα από τον πόνο για την απώλεια του Κώστα Μπλέτσα του Χρήστου (Γερμανός) σε ηλικία 66 ετών καθώς η οικογένειά του προχώρησε σε δωρεά οργάνων.

Ο άνδρας, αφού διαγνώστηκε με εγκεφαλικό θάνατο και νοσηλεύονταν σε νοσοκομείο των Αθηνών έγινε δότης οργάνων.

Χθες Κυριακή 21/9/2025 ολοκληρώθηκε η διαδικασία λήψης με μεγάλη επιχείρηση (και)με εναέρια μέσα που στήθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων( EOM) και το νοσοκομείο ΚΑΤ.

Σύμφωνα με ενημέρωση του KainourgioPress τα όργανα θα δώσουν ζωή σε πέντε συνανθρώπους μας.

Ο Κώστας Μπλέτσας ήταν πολύ αγαπητός στο Καινούργιο όπου διέμενε και διατηρούσε επιχείρηση για πολλές δεκαετίες. Πριν μερικά χρόνια μετακόμισε και διέμενε στην Αθήνα.

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025 από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Καινούργιου στις 12.00,ενώ η σορός θα βρίσκεται στον ιερό ναό από τις 11:30π.μ.

