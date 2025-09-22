Καλάβρυτα: Έβγαλε κυνηγετικό όπλο και πυροβόλησε οδηγό εκσκαφέα!

Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, σε βάρος του κατηγορούμενου σχηματίστηκε δικογραφία

22 Σεπ. 2025 20:05
Pelop News

Στα Καλάβρυτα αστυνομικοί του Α.Τ. προχώρησαν σήμερα (22/9/2025) στη σύλληψη 50χρονου άνδρα σε χωριό της περιοχής, ύστερα από συντονισμένη και καλά οργανωμένη επιχείρηση.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψη σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος του Αλισσού. Τότε ο 50χρονος κινούνταν με αυτοκίνητο σε παράλληλη κατεύθυνση με έναν άνδρα που οδηγούσε εκσκαφέα. Όμως κατά τη διάρκεια της πορείας τους, ο δράστης έστρεψε κυνηγετικό όπλο προς τον οδηγό του εκσκαφέα και πυροβόλησε μία φορά!

Πάντως ευτυχώς, ο οδηγός δεν τραυματίστηκε, όμως το όχημά του υπέστη φθορές από τα σκάγια.

Από την πλευρά τους οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, προχώρησαν άμεσα σε στοχευμένες κινήσεις. Με επαγγελματισμό και ταχύτητα, εντόπισαν και αιφνιδίασαν τον 50χρονο, τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Καλαβρύτων.

Μάλιστα η επιχείρηση θύμιζε σκηνές αστυνομικής ταινίας, καθώς εκτυλίχθηκε με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα.

Αναλυτικά σε βάρος του κατηγορούμενου σχηματίστηκε δικογραφία για:

-παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων,

-φθορά ξένης ιδιοκτησίας,

-απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Πλέον η υπόθεση έχει πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό.
