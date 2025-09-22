Πάτρα: Τα επιτεύγματα του αναισθησιολογικού τμήματος του «Αγ. Ανδρέα» – Νέες μέθοδοι, λιγότερος πόνος

Πρωτοποριακή μέθοδος στο νοσοκομείο της Πάτρας, για ταχύτερη ανάρρωση και λιγότερο πόνο.

Πάτρα: Τα επιτεύγματα του αναισθησιολογικού τμήματος του «Αγ. Ανδρέα» - Νέες μέθοδοι, λιγότερος πόνος Β. Μποβιάτσης και Αλ. Τριαντόπουλος στο πρόσφατο συνέδριο
22 Σεπ. 2025 20:00
Pelop News

Με δύο σημαντικές ανακοινώσεις συμμετείχε επιστημονική ομάδα του Αναισθησιολογικού Τμήματος του «Αγ. Ανδρέα» στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας στο Οσλο. Οι ανακοινώσεις αφορούσαν στην πρωτοποριακή χρήση των υπερήχων σε χειρουργεία, εξασφαλίζοντας ταχύτερη ανάρρωση, λιγότερο πόνο.

«Η παρουσία μας εκεί επιβεβαίωσε ότι το επίπεδο της δουλειάς μας συγκρίνεται επάξια με τα διεθνή standards» δήλωσε στην «Π» ο διευθυντής ΕΣΥ, του Αναισθησιολογικού Τμήματος Αλέξης Τριαντόπουλος και εξηγεί:

«Η χρήση των υπερήχων είναι βοηθητική, διότι μειώνουμε τις δόσεις στα αναισθητικά φάρμακα που χορηγούμε στους ασθενείς. Οι υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες διηθήσεις περιτονιών (fascial plane blocks) έχουν πλέον θέση στη χειρουργική κοιλίας, μαστού και σπονδυλικής στήλης, προσφέροντας καλύτερη αναλγησία, λιγότερες επιπλοκές και ταχύτερη ανάρρωση για τους ασθενείς.

Η πραγματική χαρά μας, όμως, δεν οφείλεται μόνο στις συνεργασίες, αλλά στην ικανοποίηση των ασθενών, που απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Αυτό είναι που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε».

Ενδεικτικά αναφέρεται σε μία ασθενή με μαστεκτομή και λεμφαδενικό καθαρισμό μασχάλης «η οποία από την πρώτη μέρα μπορεί χωρίς πόνο να χρησιμοποιεί το χέρι της. Μια επίτοκος που λίγες ώρες μετά από καισαρική τομή περπατά και θηλάζει το παιδί της. Ασθενείς με μείζονες κοιλιακές επεμβάσεις που κινητοποιούνται αυθημερόν, χωρίς τα άγχη και τις επιπλοκές της επισκληριδίου. Να σημειώσουμε εδώ ότι η μέθοδος είναι ανώδυνη, γιατί εφαρμόζεται όσο ο ασθενής βρίσκεται ήδη υπό αναισθησία».

Αυτό που τονίζει ο κ. Τριαντόπουλος είναι «η ομαδική προσπάθεια που συντελείται στο νοσοκομείο μας. Αξιοσημείωτο είναι το ενδιαφέρον των ειδικευόμενων ιατρών του Αναισθησιολογικού Τμήματος, αλλά και πολλών ειδικευόμενων του Χειρουργικού Τομέα γενικότερα. Η συνεργασία αυτή αποτελεί βασικό παράγοντα για κάθε επιτυχία. Καθοριστική ήταν και η στήριξη των χειρουργών, που αγκάλιασαν τις προσπάθειές μας».

Οπως περιγράφει ο ίδιος «ξεκινήσαμε από τη χειρουργική μαστού με τον Φώτη Καρβελά και συνεχίσαμε με τον διευθυντή Παύλο Αθανασόπουλο, τον Δημήτρη Φίλη, τον Γιώργο Ζάχαρη, τον Χαράλαμπο Σερέτη και όλους τους γενικούς χειρουργούς. Σημαντικό βήμα αποτελεί επίσης η συμβολή του Παναγιώτη Πατρικάκου, ο οποίος πρόκειται να παρουσιάσει στο συνέδριο Χειρουργικής τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της διήθησης του έξω λοξού σε παγκρεατεκτομές. Η μέθοδος εφαρμόζεται με επιτυχία και στη γυναικολογική χειρουργική, σε καισαρικές τομές και υστερεκτομές, σε συνεργασία με τον Γιώργο Ασημακόπουλο, τη Χριστίνα Γεωργοπούλου και τον Ανδρέα Καπερώνη. Στην ουρολογία, η συνεργασία με τον Παναγιώτη Καρτσακλή και τον Βασίλειο Βώσσο έχει δώσει ενθαρρυντικά αποτελέσματα, ενώ στη χειρουργική σπονδυλικής στήλης η τεχνική χρησιμοποιείται σε επιλεγμένα περιστατικά, όταν είναι απολύτως απαραίτητο, με καλά αποτελέσματα».

Το έργο αυτό έχει αναγνωριστεί και ενισχύεται από τον διοικητή της 6ης ΥΠΕ, Ηλία Θεοδωρόπουλο, ο οποίος ενέκρινε την προμήθεια καινούργιου υπερήχου υψηλής ευκρίνειας. «Πιστεύουμε ότι ο αναπληρωτής διοικητής Παναγιώτης Δημόπουλος και ο νέος διοικητής Γιάννης Μπακαβός, θα επιταχύνουν τη διαδικασία».

Εκτός από το κλινικό και το επιστημονικό έργο, το Αναισθησιολογικό Τμήμα έχει να επιδείξει και εκπαιδευτικό έργο. «Οι ειδικευόμενοι ιατροί μας, Μαριλίζα Φίλου και Ολγα Κατσιώρχη, αλλά και ο Βασίλειος Μποβιάτσης που ήταν μαζί μας στο συνέδριο και συνεχίζει στο Αττικό Νοσοκομείο, εκπαιδεύονται στη διεθνώς εφαρμοζόμενη μέθοδο, ως συστατικό της ειδικότητάς τους. Με παρουσία σε αρκετά πανελλήνια συνέδρια, στο πανευρωπαϊκό συνέδριο, τρεις διεθνείς δημοσιεύσεις και εμπειρία πολλών ετών, διαθέτουμε πλέον τα εχέγγυα να αποτελέσουμε κέντρο αναφοράς στον τομέα αυτό. Με τη βοήθεια και πάλι της διευθύντριας Ουρανίας Πατρώνη θα το προσπαθήσουμε κι αυτό» καταλήγει ο κ. Τριαντόπουλος.
