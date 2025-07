Καϊρο: Νεκροί και τραυματίες από πυρκαγιά

Τραγωδία στην Αίγυπτο, όπου τέσσερις εργαζόμενοι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 22 άλλοι τραυματίστηκαν ή αντιμετώπισαν προβλήματα υγείας λόγω εισπνοής καπνού σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες, Δευτέρα, σε κτίριο τηλεπικοινωνιών στο κέντρο του Καΐρου, όπως δήλωσε σήμερα στο Reuters ο Χόσαμ Αμπντέλ Γκαφάρ, εκπρόσωπος του αιγυπτιακού υπουργείου Υγείας.

Η πυρκαγιά σε εγκατάσταση της Telecom Egypt, που σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση τέθηκε υπό έλεγχο χθες, προκάλεσε προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες σε όλη την πρωτεύουσα.

Ο υπουργός Επικοινωνιών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας Αμρ Ταλάτ δήλωσε σήμερα ότι οι υπηρεσίες θα αποκατασταθούν σταδιακά μέσα σε 24 ώρες.

Σε σημερινή ανακοίνωση, η Telecom Egypt δήλωσε ότι θρηνεί για τους εργαζόμενους που έχασαν τη ζωή τους και προσφέρει τη στήριξή της στις οικογένειές τους.

Λόγω της πυρκαγιάς διεκόπησαν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες και προκλήθηκαν προβλήματα στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Το υπουργείο Υγείας ανήρτησε εναλλακτικούς αριθμούς για τις υπηρεσίες ασθενοφόρων σε διάφορες περιοχές, στην περίπτωση που οι πολίτες δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών.

Εκτός από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, επηρεάστηκαν επίσης κάποιες ψηφιακές τραπεζικές υπηρεσίες, όπως οι πιστωτικές κάρτες, τα μηχανήματα ανάληψης χρημάτων και διαδικτυακές συναλλαγές, δήλωσαν χθες μια τραπεζική πηγή και κάτοικοι. Οι τράπεζες είχαν ήδη ολοκληρώσει το χθεσινό ωράριο λειτουργίας τους.

