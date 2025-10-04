Κάιρo: Το μεγάλο παζάρι για τη Γάζα και η πίεση των ΗΠΑ, που περιμένουν το Ισραήλ, στο πλευρό της Χαμάς οι σκληροπυρηνικοί

Αύριο Κυριακή (5/10/2025) αναμένεται ότι θα ξεκινήσουν στο Κάιρο οι έμμεσες συνομιλίες για τη συμφωνία εκεχειρίας και την απελευθέρωση των ομήρων, που στηρίχθηκε στην πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε το Al Arabiya.

Επίθεση της Ρωσίας σε τρένο στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι κάνει λόγο για 30 νεκρούς! ΒΙΝΤΕΟ

Κι ενώ η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ είπε «ναι» στην απάντηση της Χαμάς, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η αμερικανική πλευρά θα ασκήσει πιέσεις και στις δύο πλευρές, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η πρότασή του.

Αντιπροσωπεία της Χαμάς αναμένεται να φτάσει απόψε Σάββατο (4.10.2025) στο Κάιρο για τις συνομιλίες. Καθ’ οδόν βρίσκεται ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ όπως και Ισραηλινοί και Άραβες διαπραγματευτές, όπως μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι παρών στις συνομιλίες ενδέχεται να είναι ο γαμπρός του προέδρου Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ, γεγονός που καταδεικνύει τη βούληση της Ουάσινγκτον να διασφαλίσει ότι η συμφωνία θα προχωρήσει.

Οι δύο πλευρές, αναφέρουν πληροφορίες, ετοιμάζουν χάρτες εκεχειρίας και απελευθέρωσης των ομήρων. Αξιωματούχοι εκτιμούν ότι υπάρχει περιορισμένος χρόνος για την επίτευξη συμφωνίας. Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο κανάλι Ν12 ότι «οδεύουμε προς μία δραματική εβδομάδα».

«Ναι» από τον Ισλαμικό Τζιχάντ στην απάντηση της Χαμάς

Η θετική στάση της σκληροπυρηνικής οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ, συμμάχου της Χαμάς, που κρατεί επίσης ομήρους, εκτιμάται ότι μπορεί να βοηθήσει να ανοίξει ο δρόμος για την απελευθέρωση των ομήρων.

«Η αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο του Τραμπ αντιπροσωπεύει τη θέση των παρατάξεων της παλαιστινιακής αντίστασης και ο Ισλαμικός Τζιχάντ συμμετείχε υπεύθυνα στις διαβουλεύσεις που οδήγησαν στην απόφαση αυτή», ανακοίνωσε η οργάνωση.

Η Χαμάς αποδέχθηκε την Παρασκευή ορισμένα σημαντικά σημεία του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, την αποχώρηση του Ισραήλ και την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων και φυλακισμένων Παλαιστινίων.

Την ίδια ώρα, αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει παλαιστινιακό διάλογο για την ενότητα και το μέλλον της Γάζας. «Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε αμέσως διαπραγματεύσεις για να οριστικοποιηθούν όλα τα ζητήματα», πρόσθεσε ο ίδιος ανώνυμα.

Απελευθέρωση κρατουμένων και ομήρων

Το Al Sharq μετέδωσε ότι το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 ισοβίτες κρατουμένους και πάνω από 1.700 κρατουμένους που συνελήφθησαν μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, οπότε και η Χαμάς προχώρησε σε σφαγή στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Ν12, οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας ξεκίνησαν ήδη την κατάρτιση λίστας κρατουμένων που ενδέχεται να αποφυλακιστούν.

Το Τελ Αβίβ θα επιταχύνει, σύμφωνα με πληροφορίες, να επιταχύνει τις συνομιλίες για τους ομήρους και να μεταθέσει για αργότερα τις συζητήσεις για την απόσυρση των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) από τη Γάζα, τον ορισμό της «πλήρους εκεχειρίας» και τα ονόματα των προς απελευθέρωση κρατουμένων. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Channel 12 ότι οι όμηροι θα μπορούν να είναι ελεύθεροι «μέσα σε λίγες ημέρες», εάν οι συνομιλίες για την οριστικοποίηση των λεπτομερειών προχωρήσουν ομαλά.

Ο αφοπλισμός της Χαμάς και τα επόμενα βήματα

Εάν οι όμηροι αφεθούν ελεύθεροι και απελευθερωθούν εκατοντάδες Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, οι συνομιλίες θα συνεχίσουν με τον αφοπλισμό της Χαμάς, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και τα επόμενα βήματα στη διοίκησή της.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι το σχέδιο Τραμπ δίνει τεράστιο πλεονέκτημα στο Ισραήλ, καθώς από τη μία θα ανακτήσει τους ομήρους του, ενώ ο στρατός του θα παραμείνει σε μεγάλο μέρος της Γάζας κατά τη διάρκεια των μετέπειτα διαπραγματεύσεων.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι το 72ωρο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων θα ξεκινήσει μόλις ολοκληρωθούν οι «τεχνικές συνομιλίες» στην Αίγυπτο, αν και μπορεί να δοθεί μικρή παράταση για να εντοπιστούν τα σώματα των νεκρών ομήρων.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



