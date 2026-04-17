Καιρός: Αλλάζει, έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας
17 Απρ. 2026 19:51
Pelop News

Σύμφωνα με την ΕΜΥ ο καιρός αλλάζει αύριο Σάββατο 18 Απριλίου 2026. Συγκεκριμένα, στη νότια και ανατολική νησιωτική χώρα θα έχει νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία όμως στα βόρεια και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τα ορεινά της Θεσσαλίας, της δυτικής και κεντρικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και ανατολικά.
Θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη τους 18 με 19 βαθμούς, στα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 και τοπικά στα βόρεια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 21 βαθμούς και στα υπόλοιπα τους 21 με 23 και τοπτικά στα δυτικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου και μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν και μικρής διάρκειας καταιγίδες.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 και τοπικά 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς θα εκδηλωθούν και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Στην Εύβοια γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6, πρόσκαιρα 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη μέχρι το μεσημέρι.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 με 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τους 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρώτες ώρες της ημέρας και γρήγορα αίθριος. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος.
Ανεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στα νότια βόρειοι βορειοδυικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

