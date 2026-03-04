Καιρός: Ανοιξιάτικη λιακάδα με 20άρια σήμερα, «θυμώνει» από αύριο ο Μάρτιος, η πρόγνωση για την Πάτρα

Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026, ο καιρός με αραιές νεφώσεις που κατά τόπους θα πυκνώσουν. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, όπου ενδέχεται να σχηματιστεί τοπικά ομίχλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί και ασθενείς, ενώ στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο, από το μεσημέρι, θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά τμήματα. Θα κυμανθεί στα βόρεια στα 16-17 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα και τα νησιά στα 17-19 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα θα φτάσει κατά τόπους τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι με αραιές νεφώσεις, άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 3-5 μποφόρ και θερμοκρασία από 8 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες, άνεμοι μεταβλητοί 2-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Στην Πάτρα προβλέπεται σήμερα Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα πυκνώσουν κατά τόπους, χωρίς όμως να προκαλέσουν βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από περίπου 9 βαθμούς τις πρωινές ώρες έως τους 19 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές-μεταμεσονύκτιες ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως μέτριοι (1-3 μποφόρ, τοπικά έως 4-5 μποφόρ)

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή (ΕΜΥ):

Μακεδονία, Θράκη: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Άνεμοι μεταβλητοί 2-3 και στα ανατολικά έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία 4-17 βαθμοί (δυτική Μακεδονία 2-3 βαθμούς χαμηλότερη).

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Άνεμοι μεταβλητοί 2-3 και στα ανατολικά έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία 4-17 βαθμοί (δυτική Μακεδονία 2-3 βαθμούς χαμηλότερη). Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Αραιές νεφώσεις, πυκνότερες κατά τόπους. Πιθανότητα ασθενών βροχών στα ορεινά της Ηπείρου το απόγευμα. Άνεμοι μεταβλητοί 2-4 μποφόρ. Θερμοκρασία 6-19 βαθμοί (εσωτερικό Ηπείρου χαμηλότερη).

Αραιές νεφώσεις, πυκνότερες κατά τόπους. Πιθανότητα ασθενών βροχών στα ορεινά της Ηπείρου το απόγευμα. Άνεμοι μεταβλητοί 2-4 μποφόρ. Θερμοκρασία 6-19 βαθμοί (εσωτερικό Ηπείρου χαμηλότερη). Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Αραιές νεφώσεις. Άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 2-5 μποφόρ. Θερμοκρασία 6-19 βαθμοί.

Αραιές νεφώσεις. Άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 2-5 μποφόρ. Θερμοκρασία 6-19 βαθμοί. Κυκλάδες, Κρήτη: Γενικά αίθριος, αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι. Άνεμοι βόρειοι 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία 10-18 βαθμοί.

Γενικά αίθριος, αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι. Άνεμοι βόρειοι 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία 10-18 βαθμοί. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα: Γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4-5 μποφόρ. Θερμοκρασία 11-20 βαθμοί (βόρεια χαμηλότερη).

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες:

Πέμπτη 5/3: Αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν από το μεσημέρι στα κεντρικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια το απόγευμα. Ορατότητα περιορισμένη στα δυτικά πρωί-βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 2-5 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή (16-20 βαθμοί).

Αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν από το μεσημέρι στα κεντρικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια το απόγευμα. Ορατότητα περιορισμένη στα δυτικά πρωί-βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 2-5 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή (16-20 βαθμοί). Παρασκευή 6/3: Λίγες νεφώσεις, αυξημένες κατά περιόδους. Τοπικές βροχές πρωί στο Αιγαίο-Εύβοια, από μεσημέρι στα ηπειρωτικά και Κρήτη. Άνεμοι 3-5 μποφόρ, από βράδυ ενίσχυση στα βορειοανατολικά έως 7 μποφόρ. Πτώση θερμοκρασίας κυρίως ανατολικά.

Λίγες νεφώσεις, αυξημένες κατά περιόδους. Τοπικές βροχές πρωί στο Αιγαίο-Εύβοια, από μεσημέρι στα ηπειρωτικά και Κρήτη. Άνεμοι 3-5 μποφόρ, από βράδυ ενίσχυση στα βορειοανατολικά έως 7 μποφόρ. Πτώση θερμοκρασίας κυρίως ανατολικά. Σάββατο 7/3: Αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, Εύβοια, Σποράδες, νότια νησιά με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες παραθαλάσσια. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα κεντρικά-βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 5-8 μποφόρ στο Αιγαίο. Περαιτέρω πτώση θερμοκρασίας.

Αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, Εύβοια, Σποράδες, νότια νησιά με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες παραθαλάσσια. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα κεντρικά-βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 5-8 μποφόρ στο Αιγαίο. Περαιτέρω πτώση θερμοκρασίας. Κυριακή 8/3: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια νησιά. Τοπικές βροχές/καταιγίδες πρωί σε Κρήτη-Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 3-8 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

