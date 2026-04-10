Καιρός: Από μπουφάν σε μαγιό μέσα σε 48 ώρες; Η πρόγνωση για το Πάσχα 2026

Ο καιρός φαίνεται να ευνοεί τελικά τους εκδρομείς και τους πιστούς που θα συμμετάσχουν στις πασχαλινές εκδηλώσεις, καθώς το αρχικό σενάριο με εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες υποχωρεί.

Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου 2026, θα σημειωθούν λίγες τοπικές και σύντομες βροχές ή όμβροι κυρίως σε ορεινές περιοχές, καθώς και σε τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας και της Κρήτης. Στα βορειοανατολικά ορεινά δεν αποκλείονται λίγα χιόνια. Τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα και δεν θα επηρεάσουν σημαντικά την περιφορά του Επιταφίου, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί χωρίς βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα, με μέγιστες τιμές από 13-15 βαθμούς Κελσίου κατά την ώρα της περιφοράς.

Το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου προβλέπεται αρχικά αυξημένη συννεφιά με τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Ωστόσο, τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν γρήγορα. Την ώρα της Ανάστασης ο καιρός θα είναι γενικά ξηρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με αισθητό όμως το κρύο. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10-12 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε βόρειες και ορεινές περιοχές θα είναι ακόμη χαμηλότερη.

Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 20-22 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για υπαίθριες δραστηριότητες και το παραδοσιακό πασχαλινό γεύμα. Μόνο στη Θράκη θα διατηρηθούν περισσότερες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών ψιχάλων, χωρίς όμως να προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), για σήμερα Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου 2026, ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, με λίγες όμως τοπικές βροχές σε συγκεκριμένες περιοχές.

Στην Αττική οι νεφώσεις θα είναι λίγες και παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων. Άνεμοι αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, από το μεσημέρι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 10 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις που θα αυξηθούν αργά το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ, από το απόγευμα μεταβλητοί. Θερμοκρασία από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Πάτρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια τις πρωινές ώρες, ενώ από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 3 μποφόρ.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα

Στη Μακεδονία και τη Θράκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν παροδικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Λίγα χιόνια αναμένονται στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Στη δυτική Μακεδονία οι νεφώσεις θα είναι λιγότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου, με 2-4 βαθμούς χαμηλότερες τιμές στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη.

Στα Νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19-20 βαθμούς, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο θα υπάρξουν λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν παροδικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές της Θεσσαλίας, στις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ και βαθμιαία ανατολικοί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη οι νεφώσεις θα είναι λίγες και παροδικά αυξημένες στις Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειοι 3-4 μποφόρ στις Κυκλάδες και δυτικοί βορειοδυτικοί 4-5 μποφόρ στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17-18 βαθμούς και τοπικά έως 19-20 βαθμούς στην Κρήτη.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια του Ανατολικού Αιγαίου. Άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ στα νοτιοανατολικά τις απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 14 έως 18-19 βαθμούς, με 4-5 βαθμούς χαμηλότερη στα βόρεια.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Μ. Σάββατο 11 Απριλίου 2026 Νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο, με τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη πιθανότητα τοπικών όμβρων. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα σταματήσουν σχεδόν παντού. Άνεμοι 3-5 μποφόρ και τοπικά 6 στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή (14-19 βαθμοί).

Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου 2026 Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις μόνο στα ηπειρωτικά ορεινά τις απογευματινές ώρες. Στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη λίγες νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών τις πρωινές ώρες. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί 3-5 μποφόρ, τοπικά 6 στο Ιόνιο.

Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου 2026 Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών. Από τα νοτιοδυτικά βαθμιαία αύξηση των νεφώσεων με ασθενείς βροχές στο νότιο Αιγαίο το βράδυ. Άνεμοι ενισχυμένοι έως 6-7 μποφόρ στο Ιόνιο. Περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στα δυτικά και νότια.

Τρίτη 14 Απριλίου 2026 Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα βροχών ή όμβρων κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τις απογευματινές ώρες. Άνεμοι νότιοι 4-6 και τοπικά 7 μποφόρ στα πελάγη. Μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας.

