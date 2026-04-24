Καιρός: Χωρίζει την Ελλάδα στα δύο, τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νησιά, και λίγα σύννεφα στις υπόλοιπες περιοχές

Ο καιρός χωρίζει αύριο Σάββατο (25.04.2026) την Ελλάδα στα δύο. Με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νησιά, και λίγα σύννεφα στις υπόλοιπες περιοχές.

Αναλυτικά, στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 22 βαθμούς και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά και τα νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Κρήτη σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου γενικά αίθριος. Στα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις και στα νότια από ανατολικές 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

