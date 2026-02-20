Καιρός: Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου – Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι, στο επίκεντρο και η Δυτική Ελλάδα

Η επιδείνωση του καιρού συνεχίζεται την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και αναμένεται να διατηρηθεί και το Σάββατο, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες – τοπικά με χαλαζοπτώσεις – και τους νότιους ανέμους που θα φτάνουν κατά τόπους τα 8 μποφόρ.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη δυτική και ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο — άρα και περιοχές της Αχαΐας και συνολικά της Δυτικής Ελλάδας — την ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου καθώς και τα Δωδεκάνησα.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο έως τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής, ενώ στην υπόλοιπη Πελοπόννησο τα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως αργά το απόγευμα. Από το απόγευμα της Παρασκευής έως και το Σάββατο, έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται και στην ανατολική Στερεά, την Αττική και την Εύβοια. Τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα επηρεαστούν κυρίως από το βράδυ της Παρασκευής έως το Σάββατο.

Παράλληλα, νότιοι άνεμοι εντάσεως έως 8 μποφόρ θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη, με σταδιακή εξασθένηση από τα δυτικά.

Ο καιρός σήμερα

Βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σχεδόν σε όλη τη χώρα, με κατά τόπους έντονα φαινόμενα στα ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, ενώ στην Ήπειρο θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές. Από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση στα δυτικά και αργότερα στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά έως 15-16 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές έως 17-18 και στη νότια νησιωτική χώρα τοπικά έως 19 βαθμούς.

Σαββατοκύριακο με πτώση της θερμοκρασίας

Το Σάββατο τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια, με ισχυρές καταιγίδες σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη και νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και ημιορεινά των βόρειων περιοχών. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βορείων διευθύνσεων και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια, με περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και πιθανό παγετό στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Καθαρά Δευτέρα με βελτίωση

Την Καθαρά Δευτέρα ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και τα νότια και ασθενείς βροχές κυρίως στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Η εικόνα του καιρού παραμένει δυναμική, με τις αρχές να συνιστούν προσοχή σε περιοχές όπου τα φαινόμενα εκδηλώνονται με ένταση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



