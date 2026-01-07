Καιρός: Επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Συνεχίζονται τα έντονα φαινόμενα που επηρεάζουν τον καιρό τις τελευταίες ώρες προκαλώντας επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε ισχύ παραμένει το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026, καθώς επικαιροποιήθηκε με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από σήμερα, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, επηρεάζοντας κυρίως τις περισσότερες περιοχές της δυτικής και της βορειοανατολικής χώρας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, καθώς τα φαινόμενα δεν θα χαρακτηρίζονται μόνο από μεγάλη ένταση, αλλά και από μεγάλη διάρκεια, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων.

Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις οι καταιγίδες ενδέχεται να συνοδευτούν από χαλάζι, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται και ισχυροί άνεμοι που θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Οι αρμόδιες Αρχές συνιστούν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, ειδικά στις περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο των έντονων καιρικών φαινομένων.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τετάρτη (07-01-26)

α. Στην Ήπειρο

β. Στην Αιτωλοακαρνανία

γ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας)

δ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (πορτοκαλί προειδοποίηση)

ε. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Σημειώνεται ότι στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι άνεμοι εντάσεως 8 τοπικά 9 μποφόρ.

Την Πέμπτη (08-01-26) τα φαινόμενα στις προαναφερθείσες περιοχές αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρωινές ώρες και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, αλλά θα έχουν πρόσκαιρο χαρακτήρα.

Παράλληλα θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις άνεμοι δυτικών διευθύνσεων.

