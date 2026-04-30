Καιρός: Έρχεται επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες, πώς θα υποδεχθούμε τον Μάη, η πρόγνωση για την Πάτρα

Αλλαγή παρουσιάζει ο καιρός σήμερα Πέμπτη (30/4/2026), με κύρια χαρακτηριστικά τις αυξημένες νεφώσεις, τις τοπικές βροχές και τις καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα βόρεια και σταδιακά, από τις μεσημβρινές ώρες, θα επεκταθούν και σε κεντρικά τμήματα της χώρας. Στις περιοχές αυτές αναμένονται βροχές, ενώ κατά τόπους ενδέχεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη επικράτεια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν.

Χιονοπτώσεις προβλέπονται τις βραδινές ώρες στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς, μεταβλητών διευθύνσεων, εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν, κυρίως στα βόρεια θαλάσσια τμήματα, όπου θα φτάσουν έως και τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση κυρίως στα βόρεια. Στις περιοχές αυτές δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί μεταξύ 22 και 25 βαθμών.

Ο καιρός σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν από το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 έως 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές που θα ενταθούν το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 20 βαθμούς.

Στην Πάτρα προβλέπεται συννεφιά με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, που θα αγγίξουν τους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Στη Μακεδονία και τη Θράκη οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και θα εκδηλωθούν βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως το απόγευμα. Στα δυτικά και τα νησιά του Ιονίου αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια τμήματα.

Στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά, καθώς και στην Εύβοια, τα φαινόμενα θα κάνουν την εμφάνισή τους από το απόγευμα, ενώ στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κυρίως στα βόρεια, όπου ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

