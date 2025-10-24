Καιρός: Μετά τις βροχές και καταιγίδες, πάλι άνοδος της θερμοκρασίας

Με «άρωμα» από το καλοκαίρι κυλά σήμερα η Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 με πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες κατά τόπους στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα και στην Κρήτη. Μάλιστα η υψηλότερη θερμοκρασία έφτασε τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών η υψηλότερη θερμοκρασία της Παρασκευής καταγράφηκε στο Σίσι Λασιθίου και ήταν ίση με 30°C, παραπέμποντας σε καλοκαίρι!

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα την Παρασκευή, καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες θερμοκρασίες.

ΕΜΥ: Ο καιρός του Σαββάτου, 25 Οκτωβρίου

Σχεδόν αίθριος θα είναι το Σάββατο (25.10.2025) ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα μέχρι το μεσημέρι. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα βόρεια ηπειρωτικά τους 22 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις που το βράδυ στα βόρεια θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το μεσημέρι – απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 και τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στην Κρήτη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 με 25 και τοπικά στην Κρήτη έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα δυτικών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 με 24 και στα Δωδεκάνησα έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

