Καιρός: Μεταβολή των συνθηκών, που θα βρέξει και γιατί, τι (μας) έρχεται το σαββατοκύριακο

Συγκεκριμένη μεταβολή, μικρή κατά βάση, παρουσιάζει σήμερα ο καιρός σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, με τοπικές βροχές να κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας.

Καιρός: Μας τα «μουσκεύει» ο Μάρτιος, πού θα βρέξει, η πρόγνωση για την Πάτραhttps://pelop.gr/kairos-mas-ta-mouskevei-o-martios-pou-tha-vrexei-i-prognosi-gia-tin-patra/

Από το μεσημέρι αναμένονται βροχές στη Μακεδονία και σταδιακά στη Θράκη, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα νησιά του βόρειου Αιγαίου και στις Σποράδες.

Τοπικές μπόρες ενδέχεται να σημειωθούν και στη Θεσσαλία, ενώ έως το βράδυ δεν αποκλείεται να επηρεαστούν περιοχές της ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, κυρίως η Φθιώτιδα, η Βοιωτία και η Εύβοια.

Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι κατά κανόνα σύντομα και τοπικού χαρακτήρα, με τη μορφή μπόρας και πιθανόν μεμονωμένων καταιγίδων.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 μποφόρ, κυρίως στα νότια τμήματα του πελάγους.

Η θερμοκρασία στη βόρεια Ελλάδα θα φτάσει περίπου τους 15 βαθμούς το μεσημέρι, ενώ στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς. Στα νησιά του Ιονίου οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 17 με 18 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19.

Στην Αττική προβλέπεται γενικά καλός καιρός με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι στον Αργοσαρωνικό δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα αυξηθούν μέσα στην ημέρα και τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθεί ένα σύντομο πέρασμα από τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.



Άυριο Παρασκευή (6/3/2026) τις πρώτες πρωινές ώρες αναμένονται λίγες τοπικές βροχές στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο, καθώς και σε περιοχές της Μαγνησίας, της Εύβοιας και των Σποράδων, οι οποίες όμως γρήγορα θα σταματήσουν. Προς το βράδυ δεν αποκλείεται νέο πέρασμα βροχών στη Θράκη.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα, φτάνοντας και πάλι τους 19 με 20 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Από το βράδυ της Παρασκευής όμως οι άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ.



Τι καιρό θα έχουμε το σαββατοκύριακο

Το σαββατοκύριακο οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, γεγονός που θα οδηγήσει σε πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα ανατολικά της Πίνδου. Έτσι, στην Αττική οι μέγιστες τιμές δεν θα ξεπεράσουν τους 13 με 14 βαθμούς, ενώ παρόμοιες θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και στη βόρεια Ελλάδα. Αντίθετα, στα δυτικά της Πίνδου η θερμοκρασία θα διατηρηθεί αισθητά υψηλότερη, φτάνοντας τους 19 έως 21 βαθμούς.

Το Σάββατο αναμένονται λίγες παροδικές βροχές κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά Ελλάδα, όμως μέχρι το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Την Κυριακή ο καιρός θα βελτιωθεί σε ολόκληρη τη χώρα, με γενικά αίθριες συνθήκες.





