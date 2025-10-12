Καιρός: Νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Πελοπόννησο – Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου

Με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στην Πελοπόννησο θα ξεκινήσει η νέα εβδομάδα, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) για τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 βαθμούς στα βόρεια έως 25 βαθμούς στα νότια της χώρας.

Συγκεκριμένα, στα νοτιοδυτικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στο Ιόνιο από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει:

στα βόρεια τους 19-21 βαθμούς Κελσίου,

στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 22-23 βαθμούς,

και στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 με 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απόγευματινές ώρες. Στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιότερα τμήματα από το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το απόγευμα στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις με ασθενείς βροχές και στα νοτιότερα τμήματα από το απόγευμα πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στη νότια Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και στα Δωδεκάνησα από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

