Καιρός: Νέο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης τις επόμενες ημέρες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα AtmoHub, το φαινόμενο οφείλεται στη σύγκλιση των ανέμων που προκαλείται από τον συνδυασμό ενός υψηλού βαρομετρικού συστήματος στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και ενός βαρομετρικού χαμηλού στη δυτική Μεσόγειο

04 Φεβ. 2026 15:40
Pelop News

Ένα νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, με αυξημένες συγκεντρώσεις σωματιδίων στην ατμόσφαιρα και πιθανές επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα.

Σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα AtmoHub, το φαινόμενο οφείλεται στη σύγκλιση των ανέμων που προκαλείται από τον συνδυασμό ενός υψηλού βαρομετρικού συστήματος στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και ενός βαρομετρικού χαμηλού στη δυτική Μεσόγειο. Οι συνθήκες αυτές ευνοούν την εκπομπή αφρικανικής σκόνης από περιοχές της Σαχάρας, κυρίως στο Μαρόκο και τη Λιβύη, και τη μεταφορά της προς την Ελλάδα.

Σταδιακή επιδείνωση από σήμερα

Όπως επισημαίνει το AtmoHub, από σήμερα Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2026, αρχικά στα δυτικά τμήματα της χώρας και σταδιακά και στα ανατολικά, αναμένονται αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα. Το φαινόμενο προβλέπεται να ενισχυθεί εκ νέου την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου, επηρεάζοντας περισσότερο τη νότια Ελλάδα, με έμφαση στην Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Βροχές και εναπόθεση σκόνης

Παράλληλα, οι βροχοπτώσεις που θα συνοδεύσουν το επεισόδιο αναμένεται να συμβάλουν σε μερική αποσυμφόρηση της ατμόσφαιρας, οδηγώντας όμως σε εναπόθεση σκόνης στο έδαφος, φαινόμενο που συχνά γίνεται αισθητό σε οχήματα, κτίρια και εξωτερικές επιφάνειες.

Τι είναι το AtmoHub

Το AtmoHub συντονίζεται από την ομάδα NOA – ReACT του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας της Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus (CAMS). Ως εθνικός κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, έχει ως αποστολή να καθιστά προσβάσιμη την παρακολούθηση και πρόγνωση της ποιότητας του αέρα, απευθυνόμενο στην ακαδημαϊκή κοινότητα, τη βιομηχανία, τους δημόσιους φορείς και το ευρύ κοινό.

Πού μπορείτε να ενημερώνεστε

Οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν την πρόγνωση και την εξέλιξη του φαινομένου με βάση τα δεδομένα της Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας CAMS, μέσω του διαδικτυακού portal του AtmoHub.

