Καιρός: Ο «Ωμέγα εμποδιστής» και οι πρώτες εκτιμήσεις για τα Χριστούγεννα

Ηπιος αναμένεται ο καιρός τις επόμενες ημέρες, ωστόσο το βασικό ερώτημα είναι για το ποιες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν τα Χριστούγεννα.

Ο καιρός σήμερα 8/12 με βροχές και καταιγίδες, οι περιοχές, η πρόγνωση για την Πάτρα

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, παρουσίασε τις πρώτες ενδείξεις για την εξέλιξη του καιρού έως και τα Χριστούγεννα, επισημαίνοντας πως θα επικρατήσουν ήπιες λόγω του αντικυκλώνα «Ωμέγα» εμποδιστή.

Όπως εξηγεί σε ανάρτησή του στο Facebook, περίπου για μια εβδομάδα θα επικρατήσει ηπιότερο σκηνικό, καθώς τα διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας τύπου Byron φαίνεται να υποχωρούν προσωρινά.

Ο μετεωρολόγος σημειώνει ότι οι γιορτές, με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, τείνουν να διαμορφωθούν με πιο συνηθισμένα χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν σε ψυχρό και μεταβαλλόμενο καιρό, με βροχοπτώσεις και χιόνια κυρίως σε ορεινές ζώνες.

Στην ανάρτηση περιλαμβάνεται και χάρτης που αποτυπώνει την επίδραση του Ωμέγα Εμποδιστή στο πρότυπο κυκλοφορίας.

Η ανάρτησή του Κλέαρχου Μαρουσάκη

«Ο “ΩΜΕΓΑ” ΕΜΠΟΔΙΣΤΗΣ ΦΕΡΝΕΙ ΚΑΙΡΙΚΗ ΗΡΕΜΙΑ

Μετά και τα συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας που έδωσαν πολλές και επικίνδυνες βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας μας, ατμοσφαιρικό βουνό που θα απλωθεί πάνω από μεγάλο τμήμα της κεντρικής Μεσογείου θα κλείσει το δρόμο προς τις κακοκαιρίες χαρίζοντάς μας αρκετές ημέρες με ήπιες καιρικές συνθήκες. Μοναδική παραφωνία οι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο που θα επιμείνουν με αυξομειώσεις αλλά και το κρύο τη νύχτα και το πρωί.

ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Μετά και αυτή την καιρική ανάπαυλα που φαίνεται να κρατά περίπου 5 με 7 ημέρες, φαίνεται να οδηγούμαστε και πάλι σε ροή κακοκαιριών από τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Ευρώπης. Οπότε μειώνονται οι πιθανότητες για ήπιες καιρικές συνθήκες κοντά στα Χριστούγεννα με τον άστατο και πιο ψυχρό καιρό να κερδίζει έδαφος σε αντίθεση με τα “Πασχούγεννα” που μας συνήθιζε τα τελευταία χρόνια ο καιρός.

Οπότε ένα αρκετά πιθανό σενάριο είναι να οδηγηθούμε σε βροχές και χιόνια στα βουνά μας, καιρός που συμβαδίζει με το ημερολόγιο.

Ακολουθεί χάρτης από το προγνωστικό μας σύστημα στον οποίο απεικονίζεται ο τύπος εμποδισμού ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που περιγράψαμε παραπάνω.

Όμορφη Κυριακή σε όλες και όλους!».

