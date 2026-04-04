Καιρός Πάσχα: Συγκρούονται δύο βασικά μοντέλα για το σκηνικό μετά τη Μεγάλη Πέμπτη

Δύο εντελώς διαφορετικές εκδοχές για τον καιρό μετά τη Μεγάλη Πέμπτη καταγράφουν αυτή τη στιγμή τα βασικά προγνωστικά μοντέλα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Θοδωρής Κολυδάς σε σημερινή ανάρτησή του. Όπως εξηγεί, η διαφωνία δεν περιορίζεται απλώς στο πόσο θα βρέξει ή στο αν θα εκδηλωθούν περισσότερα ή λιγότερα φαινόμενα, αλλά αφορά την ίδια τη δομή της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο έμπειρος μετεωρολόγος σημειώνει ότι το αμερικανικό μοντέλο GFS επιμένει σε ένα πιο κλειστό και βαθύ ανώτερο χαμηλό στα νοτιοδυτικά της χώρας. Ένα τέτοιο σενάριο, όπως αναλύει, θα ευνοούσε πιο οργανωμένη επιδείνωση, με μεγαλύτερη τροφοδότηση υγρασίας και αυξημένες πιθανότητες για πιο γενικευμένα φαινόμενα. Αντίθετα, το ευρωπαϊκό ECMWF κρατά τις κύριες διαταραχές πιο βορειοανατολικά, παραπέμποντας σε πιο γρήγορο πέρασμα συστημάτων και σε λιγότερο οργανωμένο επεισόδιο για την Ελλάδα.

Κατά τον Κολυδά, αυτή η διαφορά επηρεάζει τέσσερα βασικά στοιχεία. Πρώτον, τη θέση των ισχυρότερων ανοδικών κινήσεων στην ατμόσφαιρα, δηλαδή των μηχανισμών που ευνοούν τη δημιουργία φαινομένων. Δεύτερον, τη μεταφορά υγρασίας προς τη χώρα, η οποία σε ένα νοτιοδυτικό χαμηλό είναι συνήθως πιο αποτελεσματική. Τρίτον, τη διάρκεια της επιδείνωσης, αφού ένα κλειστό χαμηλό μπορεί να οδηγήσει σε πιο αργή και επίμονη μεταβολή. Και τέταρτον, τη γεωγραφική κατανομή των φαινομένων, δηλαδή ποιες περιοχές της Ελλάδας θα επηρεαστούν περισσότερο.

Η ουσία, όπως υπογραμμίζει, είναι πως δεν μιλάμε για μια απλή τεχνική απόκλιση σε λεπτομέρειες της πρόγνωσης, αλλά για δύο διαφορετικούς «τύπους καιρού». Γι’ αυτό και ο ίδιος θέτει ανοιχτά το ερώτημα ποιος επαγγελματίας μετεωρολόγος θα έπαιρνε το ρίσκο να δώσει από τώρα οριστική εικόνα για τον καιρό του Πάσχα, βλέποντας τόσο μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στα δύο βασικά εργαλεία πρόγνωσης.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η γενική τάση που περιγράφεται από τον ίδιο παραμένει πιο ξεκάθαρη μόνο έως τη Μεγάλη Πέμπτη. Για το διάστημα μέχρι τότε, η εικόνα είναι πιο ανοιξιάτικη, με θερμοκρασίες σε καλά για την εποχή επίπεδα, ενώ στη συνέχεια φαίνεται πιθανή πτώση της θερμοκρασίας και ένα πιο ασταθές σκηνικό, χωρίς όμως να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί η ένταση και η έκταση των φαινομένων. Σε προηγούμενη σημερινή εκτίμησή του, ο Κολυδάς είχε αναφέρει ότι το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή δείχνει χαμηλότερες θερμοκρασίες τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο, καθώς και κάποια πιθανότητα αστάθειας το διήμερο του Πάσχα.

💡💡💡Η ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Μετά την Μεγάλη Πέμπτη τα δύο μεγάλα προγνωστικά μοντέλα δεν διαφωνούν απλώς στην ένταση των φαινομένων, αλλά στην ίδια τη δομή της κυκλοφορίας πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο.

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) April 4, 2026

Με αυτά τα δεδομένα, το μόνο ασφαλές συμπέρασμα αυτή τη στιγμή είναι ότι ο καιρός μετά τη Μεγάλη Πέμπτη δεν έχει ακόμη «κλειδώσει». Και όσο τα δύο βασικά μοντέλα συνεχίζουν να δίνουν τόσο διαφορετική εικόνα, η πρόγνωση για το Πάσχα θα χρειαστεί νέα επικαιροποίηση τις επόμενες ημέρες.

