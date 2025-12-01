Καιρός: Που προβλέπονται τοπικές βροχές και που σποραδικές καταιγίδες

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Καιρός: Που προβλέπονται τοπικές βροχές και που σποραδικές καταιγίδες
01 Δεκ. 2025 20:16
Pelop News

Ο καιρός αύριο Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και το Ιόνιο, αλλά και λίγα σύννεφα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση λειψυδρίας των τελευταίων 30 ετών!

Ο καιρός αύριο σύμφωνα με την ΕΜΥ: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα δυτικά. Τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4, στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο τους 16 με 19 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, με τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο, βαθμιαία στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και από το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα βόρεια τμήματα του και βαθμιαία και στα υπόλοιπα.
Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις.
Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.
Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία θα σημειωθούν από τη νύχτα ασθενείς τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το βράδυ θα πυκνώσουν.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και στα νότια βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:36 Η συνέχεια στο επεισόδιο στην πισίνα, για πότε και γιατί δόθηκε η αναβολή
20:27 Δύο γυναίκες και δύο άνδρες στο ειδώλιο για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας!
20:16 Καιρός: Που προβλέπονται τοπικές βροχές και που σποραδικές καταιγίδες
20:05 Α’ Κατηγορία: Ο Ατρόμητος πήρε το ντέρμπι και έπιασε κορυφή
20:01 Ουκρανία: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά απαιτούνται προσαρμογές
19:51 Στεφάν Λανουά: Λάθος οι κόκκινες σε Μεϊτέ και Μαρίν! ΒΙΝΤΕΟ
19:40 Το Fight Club Patras σάρωσε τα μετάλλια! ΦΩΤΟ
19:31 Αττική: Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση λειψυδρίας των τελευταίων 30 ετών!
19:21 Απλήρωτες κλήσεις: Όλα όσα ισχύουν μπορείτε να τα μάθετε σε 5 λεπτά!
19:11 Αστυνομικός σκύλος σε επιχείρηση σύλληψης για παροχή αλκοόλ σε 15 ανήλικους σε κέντρο διασκέδασης
19:00 Τα «τσιμπολογήματα» της Αθηνάς Κακούρη: Ο σκοταδισμός βασιλεύει στην οδό Μαιζώνος
18:54 Νεκρός 79χρονος στη Χαλκιδική, ο οποίος καταπλακώθηκε από κορμό δένδρου στην προσπάθειά του να κόψει ξύλα!
18:41 Οι αγρότες το αποφάσισαν, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις και στέλνουν μήνυμα: «Δεν κάνουμε βήμα πίσω»!
18:39 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Τα φάρμακα για το αδυνάτισμα πρέπει να είναι προσιτά σε όλους
18:32 «Φοβόμουν να μιλήσω, ο πατέρας μου είναι επικίνδυνος» συγκλονιστική μαρτυρία, προφυλακιστέος ο 55χρονος που βίαζε την κόρη του και απέκτησε παιδί μαζί της
18:21 «Δεν έχει εντοπιστεί, δύσκολο να βρεθεί ζωντανός μετά από τόσες ώρες» συγκλονίζει ο γιος του ψαρά που αγνοείται
18:10 Γροθιές, μπουνιές στο ερασιτεχνικό και ξυλοδαρμός στα αποδυτήρια! ΦΩΤΟ
18:00 Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS: Μόνο το 30% των ασθενών εμφανίζει συμπτώματα
17:50 «Και εμάς μας ριχτήκαν όταν ήμασταν παιδιά, πολλοί, πάρα πολλοί», αποκαλυπτική η Ελένη Ροδά
17:42 Νότια Κορέα: Χάκαραν 120.000 κάμερες σπιτιών και διέθεσαν βίντεο με ιδιωτικές στιγμές για «σεξουαλική εκμετάλλευση»!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 01/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ