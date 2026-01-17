Καιρός: Ψυχρή εισβολή από τη Μαύρη Θάλασσα – Πτώση έως 10 βαθμούς, χιόνια και παγετός το Σαββατοκύριακο, η πρόβλεψη για την Πάτρα

Σε χειμερινό μοτίβο μπαίνει ο καιρός από το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, καθώς ψυχρές αέριες μάζες προερχόμενες από τη Μαύρη Θάλασσα επηρεάζουν τη χώρα, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, αυξημένους ανέμους και τοπικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το διήμερο Σάββατο και Κυριακή αναμένεται συνολική πτώση της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς Κελσίου. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στα βόρεια ηπειρωτικά τους 6 με 8 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 8 με 13, ενώ στη νησιωτική χώρα θα κυμανθούν στους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Μακεδονία και τη Θράκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -2 έως 8 βαθμούς.

Τοπικές βροχές προβλέπονται κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη, ενώ χιονοπτώσεις –κατά βάση ασθενείς– θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Χιόνια αναμένονται επίσης σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί στο Αιγαίο με εντάσεις έως 7 μποφόρ και ανατολικοί στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ, ενώ στο νότιο Ιόνιο δεν αποκλείεται να φτάσουν τοπικά και τα 8 μποφόρ.

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου αναμένεται περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας κατά 2 με 3 βαθμούς, με τον παγετό να γίνεται πιο έντονος τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Στα βόρεια και τα ορεινά, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε αρνητικά επίπεδα, φτάνοντας κατά τόπους έως και τους -8 βαθμούς, με ισχυρό παγετό. Χιονοπτώσεις θα καταγραφούν κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της κεντρικής Ελλάδας, όπως η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα, ο Παρνασσός και περιοχές της Καρδίτσας και των Τρικάλων, χωρίς ωστόσο να αναμένεται να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα. Στις πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές τα φαινόμενα θα περιοριστούν σε λίγες βροχές.

Το χειμερινό σκηνικό αναμένεται να διατηρηθεί έως και την Τρίτη, με τις χαμηλές θερμοκρασίες και τον παγετό να κυριαρχούν σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Όσον αφορά την Πάτρα, για σήμερα Σάββατο αναμένεται μία… άκρως παγωμένη ημέρα, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 8 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Από το πρωί θα επικρατούν αραιές νεφώσεις όμως ο ουρανός αναμένεται να καθαρίσει τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν Ανατολικοί, αρχικά έως 6 Μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα φτάσουν τα 5 Μποφόρ. Το ποσοστό της υγρασίας θα φτάσει το 60% τις βραδινές ώρες.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Ίδια αναμένεται να είναι η εικόνα του καιρού και για αύριο Κυριακή 18 Ιανουαρίου, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζετι μικρή πτώση και να κυμαίνεται από 7 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν Ανατολικοί έως 5 Μποφόρ, ενώ το ποσοστό της υγρασίας θα φτάσει το 63% τις βραδινές ώρες.

Πού θα σημειωθούν βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις

Κατά το διήμερο Σαββάτου–Κυριακής, προβλέπονται τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και στην Κρήτη. Οι χιονοπτώσεις θα είναι κατά κανόνα ασθενείς και θα αφορούν:

– Ορεινά τμήματα όλης της χώρας

– Ημιορεινές περιοχές της Κεντρικής Στερεάς και βορειότερα

– Τμήματα της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης, ακόμη και σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, τα φαινόμενα δεν διαθέτουν τη δυναμική για πυκνές ή γενικευμένες χιονοστρώσεις. «Ο ασθενής χαρακτήρας των χιονοπτώσεων θα είναι ο κανόνας», σημειώνει, με νιφαδοπτώσεις ή πρόσκαιρα μέτρια φαινόμενα μόνο σε πιο ευνοημένες περιοχές και μεγαλύτερα υψόμετρα.

Τα υψόμετρα χιονόπτωσης ανά ημέρα

Σύμφωνα με την ανάλυση Καλλιάνου, τα ενδεικτικά υψόμετρα έναρξης χιονόπτωσης διαμορφώνονται ως εξής:

Σάββατο: 200–300 μ. σε τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, 600–700 μ. στη Δυτική Μακεδονία, 800–1000 μ. σε Αττική, Εύβοια και Ανατολική Στερεά

Κυριακή: χαμηλότερα υψόμετρα, με 150–200 μ. σε Κεντρική Μακεδονία, 400–600 μ. σε Θεσσαλία, Στερεά και Αττική

Δευτέρα: ακόμη χαμηλότερα τοπικά, με 0–100 μ. στο βορειοανατολικό Αιγαίο και 250–350 μ. στη Θεσσαλία

Διευκρινίζεται ότι τα υψόμετρα αφορούν την έναρξη της χιονόπτωσης και όχι απαραίτητα τη δημιουργία χιονόστρωσης, η οποία εξαρτάται από τη διάρκεια, την ένταση και τη θερμοκρασία του εδάφους.

Το ενδεχόμενο αλλαγής από την Τρίτη παραμένει ανοιχτό

Ο Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι από την Τρίτη 20 Ιανουαρίου υπάρχει πιθανότητα προσέγγισης συστήματος από τα νοτιοδυτικά με αυξημένη υγρασία. Αν συνδυαστεί με εγκλωβισμό ψυχρών αερίων μαζών κοντά στο έδαφος, ενδέχεται να προκύψουν πιο αξιόλογες χιονοπτώσεις, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα από τη Θεσσαλία και βορειότερα.

Το σενάριο αυτό παραμένει υπό αξιολόγηση και θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες, με τους μετεωρολόγους να συνιστούν παρακολούθηση των επικαιροποιημένων προγνώσεων.

Στον προγνωστικό χάρτη αποτυπώνεται η γεωγραφική κατανομή του εκτιμώμενου αθροιστικού ύψους χιονιού στη χώρα μέχρι το βράδυ της Κυριακής 18/01.

Ο καιρός σήμερα σε όλη την Ελλάδα

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα βόρεια.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και βελτίωση από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Ανατολικοί 3 με 5 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 08 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο, κυρίως στην κεντρική και τη δυτική Μακεδονία. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν πρόσκαιρα στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα θαλάσσια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο (από Κεφαλονιά και νοτιότερα) και τη δυτική Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια. Από το μεσημέρι και από τα βόρεια βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 4 με 5, τοπικά 6 και στα νότια θαλάσσια έως 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και στα νότια θαλάσσια παραθαλάσσια τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 13, τοπικά στα νότια 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν στα νότια μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.

Άνεμοι: Στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, ενισχυόμενοι σε 5 με 7 μποφόρ. Στην Κρήτη αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, από το μεσημέρι βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και στα ανατολικά και τα νότια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις και από το μεσημέρι γενικά αίθριος. Στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες.

Άνεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 3 έως 4 ενισχυόμενοι σε 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



