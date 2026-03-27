Καιρός: Συνεχίζονται οι βροχές το σαββατοκύριακο – Προειδοποίηση για νέα σοβαρή κακοκαιρία από 1η Απριλίου

Το Σαββατοκύριακο ο καιρός παραμένει άστατος με βροχές, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν μέσα στην Κυριακή. Ωστόσο, μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέα κακοκαιρία που φαίνεται να πλήττει τη χώρα από την Τετάρτη 1η Απριλίου.

Η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου επισημαίνει ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για «σοβαρότατη κακοκαιρία», με πολλές και ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, ο Γιάννης Καλλιάνος σημειώνει ότι τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν πιθανή επιρροή από ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό ή ακόμα και «μετεωρολογική βόμβα», με ακραία φαινόμενα.

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης του σεναρίου, οι πιθανές συνέπειες περιλαμβάνουν ισχυρές έως πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες που μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες, σφοδρούς ανέμους με γενικευμένα προβλήματα, τοπικά έντονα φαινόμενα και χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για την Τετάρτη 1η Απριλίου βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα, με πυκνές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές νοτιοανατολικές διευθύνσεις 6 έως 8 μποφόρ, τοπικά έως 9, και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στις ελάχιστες τιμές.

Οι μετεωρολόγοι καλούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να παρακολουθούν τις επικαιροποιημένες προγνώσεις, καθώς τα στοιχεία των μοντέλων μπορεί να αναθεωρηθούν τις επόμενες ημέρες.

Ο καιρός το Σάββατο 28 Μαρτίου

Αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές. Καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Στα υπόλοιπα τμήματα θα είναι δυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στο Ιόνιο βορειοδυτικοί μέχρι 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια 13 με 15 βαθμούς, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 16 με 18, τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 και στην Κρήτη τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις. Ασθενείς τοπικές βροχές από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα, κυρίως από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητών διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις απογευματινές ώρες στα δυτικά τμήματα της Μακεδονίας.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Ασθενείς μεταβλητοί και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί εως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές από τις μεσημβρινές ώρες.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις από νωρίς το πρωί με τοπικές βροχές και στη δυτική Κρήτη πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 29 Μαρτίου

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο νότιο Ιόνιο, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο, στη Θράκη, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Από το μεσημέρι ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί σε όλη σχεδόν τη χώρα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια (κυρίως περιοχή Κρήτης) τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 30 Μαρτίου

Βελτιωμένος καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές στη Θράκη, στα ηπειρωτικά ορεινά και στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της όμως νωρίς το πρωί στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Ο καιρός την Τρίτη 31 Μαρτίου

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και στις περισσότερες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια θα ενταθούν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία από το απόγευμα στα κεντρικά και τα νότια 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις ελάχιστες τιμές.

