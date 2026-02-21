Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι – Πού ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση, η πρόγνωση για την Πάτρα – Με τι καιρό θα παρελάσουμε

Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός σήμερα, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πρόγνωση της ΕΜΥ, πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει έως το απόγευμα για την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, έως το μεσημέρι για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το πρωί έως το απόγευμα για τα Δωδεκάνησα.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενδεχομένως συνοδευόμενες κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού και βορειοανατολικού Αιγαίου, έως νωρίς το απόγευμα στα Δωδεκάνησα και έως το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στις ίδιες περιοχές αναμένονται πυκνές νεφώσεις με κατά διαστήματα έντονα φαινόμενα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί-βορειοδυτικοί 4-5 μποφόρ, ενισχυόμενοι βαθμιαία στο Ιόνιο στα 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 5-7 μποφόρ, που σύντομα θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς 4-5 και κατά τόπους στα βόρεια έως 6-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, φτάνοντας στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12-14 βαθμούς Κελσίου, στις περισσότερες περιοχές τους 14-17 και στη νότια νησιωτική χώρα τοπικά έως τους 18 βαθμούς.

Όσον αφορά την Πάτρα, για σήμερα Σάββατο 21 Φεβρουαρίου ο καιρός προβλέπεται σε γενικές γραμμές αίθριος με κύριο χαρακτηριστικό του τις νεφώσεις. Λίγες ασθενείς βροχές αναμένεται να σημειωθούν τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν Δυτικοί – ΒορειοΔυτικοί έως 3 Μποφόρ. Το ποσοστό της υγρασίας θα φτάσει το 97% τις βραδινές ώρες.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Για αύριο Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, προβλέπεται αίθριος καιρός με έντονες νεφώσεις τις πρωινές ώρες, οι οποίες όμως θα δώσουν τη θέση τους στην ηλιοφάνεια και τον καθαρό ουρανό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν Ανατολικοί – Βορειοανατολικοί έως 4 Μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 80%.

Αναλυτικά η πρόγνωση για σήμερα ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Στα υπόλοιπα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές το μεσημέρι -απόγευμα και νωρίς το πρωί στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Ανεμοι: Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ. Στα υπόλοιπα θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στη κεντρική Μακεδονία έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, βαθμιαία βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, το μεσημέρι – απόγευμα και νωρίς το πρωί στα ανατολικά τμήματα της Εύβοιας και των Σποράδων. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στις Σποράδες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι νωρίς το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 που από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 5 με 6 και τοπικά στα βόρεια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές ώρες οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση της Κυριακής

Στη Θράκη, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα βόρεια και το βράδυ στα κεντρικά θα σταματήσουν.Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις .Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, τα ορεινά της Κρήτης και πιθανώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 10 με 13 ενώ θα φτάσει στις υπόλοιπες περιοχές τους14 με 16 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Η πρόγνωση καιρού για την Καθαρά Δευτέρα

Στην Κρήτη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

