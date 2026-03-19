Κακλαμάνης: Αλλάζει ο Κανονισμός της Βουλής μετά το επεισόδιο Κωνσταντοπούλου-Γεωργιάδη – Έρχεται απαγόρευση βιντεοσκόπησης

Σε τροχιά αλλαγών μπαίνει ο Κανονισμός της Βουλής, μετά το χθεσινό επεισόδιο που σημειώθηκε στην Ολομέλεια ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τη βιντεοσκόπηση μέσα στην αίθουσα. Το Προεδρείο επεξεργάζεται πλέον νέα ρύθμιση που θα απαγορεύει ρητά την καταγραφή εικόνας όχι μόνο στην Ολομέλεια, αλλά και στις επιτροπές και στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου.

Την κατεύθυνση αυτή προανήγγειλε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, κάνοντας λόγο για «σημειακές» παρεμβάσεις στον Κανονισμό, οι οποίες αναμένεται να συζητηθούν μετά το Πάσχα και θα συνοδεύονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και από αυστηροποίηση των ποινών για παραβάσεις από βουλευτές.

Μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο κ. Κακλαμάνης εξήγησε ότι όταν καταρτίστηκε ο ισχύων Κανονισμός της Βουλής, περίπου πριν από 40 χρόνια, δεν υπήρχε καν το σημερινό τεχνολογικό περιβάλλον, καθώς δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα και άρα δεν είχε προβλεφθεί ειδική διάταξη για βιντεοσκόπηση ή φωτογράφιση από προσωπικές συσκευές.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βουλής παρέπεμψε και στο ισχύον νομικό πλαίσιο, σημειώνοντας ότι ήδη στον Ποινικό Κώδικα υπάρχουν προβλέψεις που αφορούν τη βιντεοσκόπηση χωρίς συναίνεση. Με βάση αυτό το σκεπτικό, η νέα ρύθμιση επιχειρεί να καλύψει με σαφήνεια ένα κενό που, όπως φάνηκε, δημιουργεί τριβές στη λειτουργία του Κοινοβουλίου.

Το νέο πλαίσιο, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δεν θα περιορίζεται μόνο στην αίθουσα της Ολομέλειας. Θα επεκτείνεται επίσης στις συνεδριάσεις των επιτροπών, αλλά και στους χώρους γύρω από αυτές, όπως οι διάδρομοι της Βουλής, ενώ αντίστοιχες προβλέψεις αναμένεται να τεθούν και για τη φωτογράφιση.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ως άμεση θεσμική απάντηση στο χθεσινό περιστατικό, το οποίο άνοιξε νέα συζήτηση για τα όρια της κοινοβουλευτικής συμπεριφοράς και για το κατά πόσο οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες πρέπει να ρυθμιστούν πλέον ρητά μέσα από τον ίδιο τον Κανονισμό της Βουλής.

