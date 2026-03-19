Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok το βίντεο με τον Γεωργιάδη να τρώει κράκερς

Νέα διάσταση απέκτησε το επεισόδιο που σημειώθηκε χθες στη Βουλή ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Άδωνι Γεωργιάδη, καθώς λίγες ώρες μετά τη θυελλώδη αντιπαράθεση στην αίθουσα της Ολομέλειας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προχώρησε στη δημοσιοποίηση του σχετικού βίντεο στο TikTok.

Το νέο στοιχείο στην υπόθεση είναι ακριβώς η ανάρτηση του υλικού που, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, καταγράφηκε από την ίδια την κ. Κωνσταντοπούλου μέσα στην αίθουσα, βίντεο που είχε βρεθεί στο επίκεντρο της σφοδρής σύγκρουσης με τον υπουργό Υγείας.

Η ένταση πυροδοτήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όταν προκλήθηκε αντιπαράθεση με αφορμή μια συσκευασία κρακεράκια που κρατούσε ο Άδωνις Γεωργιάδης και στη συνέχεια έδωσε στους συνεργάτες του. Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου και πολύ γρήγορα η αντιπαράθεση μετατράπηκε σε σκληρή λεκτική σύγκρουση, με υψηλούς τόνους και προσωπικές αιχμές.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η ίδια η βιντεοσκόπηση, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να καταγγέλλει ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατέγραφε παράνομα τον ίδιο και άλλους βουλευτές μέσα στην αίθουσα, ζητώντας μάλιστα την παρέμβαση του προεδρείου. Από την πλευρά της, η κ. Κωνσταντοπούλου υπερασπίστηκε τη στάση της, ενώ η ένταση οδήγησε τελικά ακόμη και σε προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης.

Μετά την επανέναρξη, η σύγκρουση όχι μόνο δεν αποκλιμακώθηκε αλλά συνεχίστηκε με νέες αιχμές από όλες τις πλευρές. Παράλληλα, όπως έχει γίνει γνωστό, τα πρακτικά της συνεδρίασης παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, ενώ ο υπουργός Υγείας επανήλθε δημόσια στο θέμα, υποστηρίζοντας ότι η βιντεοσκόπηση έγινε επιδεικτικά και καταγγέλλοντας άνιση αντιμετώπιση μέσα στο Κοινοβούλιο.

Η δημοσίευση του βίντεο στο TikTok έδωσε νέα ώθηση στην πολιτική αντιπαράθεση, καθώς επανέφερε τη συζήτηση γύρω από το τι ακριβώς συνέβη στην αίθουσα της Ολομέλειας και αν υπήρξε παραβίαση των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία της Βουλής. Το θέμα παραμένει ανοιχτό, με τη σύγκρουση ανάμεσα στους δύο πολιτικούς να μεταφέρεται πλέον και εκτός κοινοβουλευτικής αίθουσας.

@zoekonstant Θαυμάστε τους! Απέναντι στα fake της ΝΔ, που μόνο με ψέματα, πληρωμένα τρολ και προπαγάνδα προσπαθεί να κρυφτεί, εμείς θα δείχνουμε πάντα την αλήθεια! @Πλεύση Ελευθερίας Official ♬ πρωτότυπος ήχος – zoekonstant

