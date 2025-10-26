Κακλαμάνης: Καταδίκη της επίθεσης σε Μάκη Βορίδη

Την «απόλυτη καταδίκη» της απρόκλητης επίθεσης που δέχθηκε ο βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης, μαζί με την οικογένειά του το βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο Κρήτης, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης.

Επίθεση με αυγά στον Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο, τι λέει ο υπουργός ΦΩΤΟ-BINTEO

Στη δήλωσή του, ο κ. Κακλαμάνης τόνισε ότι η επίθεση από ομάδα «γνωστών-αγνώστων» αναδεικνύει την ύπαρξη ολίγων ατόμων που αγνοούν την έννοια του σεβασμού και της Δημοκρατίας. «Τα συγκεκριμένα άτομα πρέπει να καταλάβουν ότι τέτοιες ενέργειες δεν εκφοβίζουν, αλλά ενισχύουν τις δημοκρατίες. Κάθε απόπειρα τρομοκρατίας θα αντιμετωπίζεται με αποφασιστικότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος της Βουλής υπενθύμισε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που γέννησε την αληθινή Δημοκρατία και τόνισε ότι «θα τη διατηρήσουμε με κάθε τρόπο. Δεν φοβόμαστε. Είμαστε οι πολλοί και είναι οι λίγοι. Όχι στη βία…».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



