Κακλαμάνης: Καταδίκη της επίθεσης σε Μάκη Βορίδη

Δήλωση του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

26 Οκτ. 2025 12:20
Την «απόλυτη καταδίκη» της απρόκλητης επίθεσης που δέχθηκε ο βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης, μαζί με την οικογένειά του το βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο Κρήτης, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης.

Στη δήλωσή του, ο κ. Κακλαμάνης τόνισε ότι η επίθεση από ομάδα «γνωστών-αγνώστων» αναδεικνύει την ύπαρξη ολίγων ατόμων που αγνοούν την έννοια του σεβασμού και της Δημοκρατίας. «Τα συγκεκριμένα άτομα πρέπει να καταλάβουν ότι τέτοιες ενέργειες δεν εκφοβίζουν, αλλά ενισχύουν τις δημοκρατίες. Κάθε απόπειρα τρομοκρατίας θα αντιμετωπίζεται με αποφασιστικότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος της Βουλής υπενθύμισε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που γέννησε την αληθινή Δημοκρατία και τόνισε ότι «θα τη διατηρήσουμε με κάθε τρόπο. Δεν φοβόμαστε. Είμαστε οι πολλοί και είναι οι λίγοι. Όχι στη βία…».
