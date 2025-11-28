Κακοκαιρία Adel: Δέντρο ξεριζώθηκε και κατέρρευσε στην Ομόνοια ΒΙΝΤΕΟ

Η κακοκαιρία Adel συνεχίζει να δοκιμάζει την Αττική το πρωί της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου 2025, με θυελλώδεις ανέμους και σφοδρές βροχοπτώσεις να προκαλούν σοβαρά προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας.

Στην πλατεία Ομονοίας, ένα μεγάλο δέντρο ξεριζώθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Η πτώση του δέντρου δημιούργησε προβλήματα στην κυκλοφορία γύρω από την περιοχή, ενώ η έντονη βροχόπτωση και το χαλάζι που προηγήθηκε δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο τις μετακινήσεις οχημάτων και πεζών.

Οι αρχές βρίσκονται επί τόπου για την απομάκρυνση του δέντρου και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

