Πλημμύρες στο Μοσχάτο: Σε καρότσα αγροτικού και με κλαρκ η μεταφορά πολιτών! ΒΙΝΤΕΟ

Εντονα πλημμυρικά φαινόμενα στο Μοσχάτο προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία Adel που «χτυπά» την Αττική από τα ξημερώματα της Παρασκευής 28/11/2025.

Ειδικότερα, έξω από τον σταθμό του ΗΣΑΠ στην οδό Θεσσαλονίκης, ο όγκος του νερού είναι τόσο μεγάλος που η διέλευση τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών γίνεται με μεγάλη δυσκολία.

Η λύση που δόθηκε είναι αγροτικό του Δήμου παραλαμβάνει πολίτες από το το πεζοδρόμιο και τους περνά φορτωμένους σε καρότσα, στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Πολλοί βάζουν και σακούλες στα πόδια τους προκειμένου να διασχίσουν τον πλημμύρισμένο δρόμο, ενώ επιστρατεύθηκε και κλαρκ!





