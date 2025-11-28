Κακοκαιρία Adel: Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ, σφοδρές καταιγίδες και χαλάζι στην Αττική, «φούσκωσε» ο Κηφισός ΒΙΝΤΕΟ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε το πρωί της Παρασκευής 28/11/2025 επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για την κακοκαιρία Adel, επιβεβαιώνοντας ότι τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας.

Κακοκαιρία Adel: Κρίσιμο 24ωρο, ποιες περιοχές είναι σε «Red Code», πού αναμένονται έντονα φαινόμενα, σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Παρασκευή ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που κατά τόπους θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους, θα επηρεάσουν:

Την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη

Μέχρι αργά το απόγευμα τις περιοχές Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

Τα νησιά του Ιονίου καθώς και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι το μεσημέρι

Τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας

Τα Δωδεκάνησα από το απόγευμα και μετά

Στην Αττική τα πολύ ισχυρά φαινόμενα, που ήδη από το πρωί εκδηλώνονται με σφοδρές βροχές και τοπικές χαλαζοπτώσεις ακόμη και μεγάλου μεγέθους, θα διατηρηθούν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Το Σάββατο 29/11/ 2025 τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα επηρεάσουν:

Τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

Τα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα

Μετά το πέρας του Σαββάτου η κακοκαιρία Adel αναμένεται να εξασθενήσει πλήρως.

Κακοκαιρία Adel: «Φούσκωσε» ο Κηφισός στο ύψος της λαχαναγοράς

«Φούσκωσε» ο Κηφισός, στο ύψος της λαχαναγοράς, λόγω του κύματος της κακοκαιρίας Adel, η οποία πλήττει την Αττική από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 28/11/2025.

Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο που δημοσίευσε το Forecast Weather, οι εικόνες που καταγράφονται είναι ανησυχητικές.

Κλειστά σήμερα τα σχολεία στην Πεντέλη

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, τα σχολεία στον Δήμο Πεντέλης, λόγω της κακοκαιρίας Adel, η οποία πλήττει από τα ξημερώματα περιοχές της Αττικής με έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σε πρωινή ανακοίνωση, ο δήμος ενημέρωσε ότι, εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών, όλες οι σχολικές μονάδες της περιοχής δεν θα λειτουργήσουν.

Συγκεκριμένα σημειώνεται:

«Λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών, τα σχολεία του Δήμου Πεντέλης θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου».

Η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφάλειας μαθητών και προσωπικού, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζεται με ένταση στο λεκανοπέδιο.

