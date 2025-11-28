Κακοκαιρία Adel – Κολυδάς: 40 χιλιοστά βροχής αρκούν για να «πνίξουν» την Αθήνα

Ανάλυση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά. Ακόμη και μέτριες ποσότητες υετού δημιουργούν σοβαρά προβλήματα.

28 Νοέ. 2025 9:07
Pelop News

Η κακοκαιρία Adel επιφύλασσε στην Αττική ακριβώς αυτό που είχε προαναγγελθεί: διπλό πέρασμα ισχυρών καταιγιδικών συστημάτων μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Το πρώτο κύμα εκδηλώθηκε αργά τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή και το δεύτερο τα ξημερώματα της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου 2025, προκαλώντας έντονα φαινόμενα ακριβώς πάνω από τον πυκνοδομημένο ιστό της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, στο κέντρο της Αθήνας καταγράφηκαν περίπου 40 mm βροχής, ενώ σε Ζωγράφου και Γουδί οι τιμές ξεπέρασαν τα 38-39 mm. Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς, η ποσότητα αυτή είναι απολύτως ικανή να δημιουργήσει τοπικές πλημμύρες, συσσωρεύσεις υδάτων και σοβαρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, καθώς η Αττική διαθέτει ελάχιστη απορροφητικότητα εδάφους και μικρά, επιβαρυμένα ρέματα.

«Αν η Αθήνα δυσκολεύεται με 40 χιλιοστά, φανταστείτε τι συμβαίνει όταν σε άλλες περιοχές της χώρας πέφτουν 100 ή 200 χιλιοστά σε παρόμοιο χρονικό διάστημα», τονίζει ο κ. Κολυδάς, υπενθυμίζοντας τις πρόσφατες ακραίες τιμές στην Ήπειρο. Στις ορεινές και ημιορεινές λεκάνες απορροής, οι ίδιες ποσότητες προκαλούν απότομες πλημμυρικές αντιδράσεις και υπερχειλίσεις ποταμών, με πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο διευθυντής της ΕΜΥ στην έλλειψη πλήρους κάλυψης ραντάρ στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας, που δυσκολεύει την έγκαιρη και ακριβή εκτίμηση της έντασης των φαινομένων. Ωστόσο, όπως εξηγεί, σήμερα υπάρχουν εναλλακτικά εργαλεία – δορυφορικά προϊόντα και προγνωστικά μοντέλα – που μπορούν να δώσουν αξιόπιστη προειδοποίηση 1-2 ώρες νωρίτερα, ανιχνεύοντας την ανάπτυξη και την πορεία καταιγιδικών πυρήνων.

Η σημερινή εξέλιξη, καταλήγει ο Θ. Κολυδάς, επιβεβαιώνει ότι ακόμη και «μέτριες» για τα δεδομένα της χώρας ποσότητες βροχής (35-40 mm) αρκούν για να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην Αττική, ενώ παράλληλα υπενθυμίζει την ανάγκη μέγιστης δυνατής αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων προγνωστικών εργαλείων, ιδίως σε μια εποχή που τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται συχνότερα και εντονότερα.

